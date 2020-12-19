أولي جلسات محاكمة تباع قتل مواطنا في دار السلام.. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، أولي جلسات محاكمة تباع لاتهامه بجريمة قتل مواطن في دار السلام.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري و محمد سامح عبد الخالق و مصطفي أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

وكشف أمر إحالة المتهم "محمد .ع"،27 سنة يعمل تباع، إلى محكمة الجنايات أنه بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة قتل المجني عليه "عماد.ج" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله، وأعد لذلك أداة "حجر"، وما إن أيقن استغراق المجني عليه في سبات عميق إلا ووجه إليه عدة ضربات باستخدام الحجر، فأحدث ما به من الإصابات الموصوفة، والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.