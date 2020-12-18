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رياضة

بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية.. تعليق قوي من طارق يحيى

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:49 م
طارق يحيي
طارق يحيي
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حسن العمدة

أكد الإعلامي طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، أنه يتمنى التوفيق للجنة الثلاثية التي تولت رئاسة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد.

وقال يحيي فى برنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك، أتوقع حدوث توابع بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اتحاد الكرة ولكن نتمنى التوفيق له وعلينا نساند اللجنة في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل مكونة من : المهندس أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، كما وجه الفيفا الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني عن أعمالها في إدارة الاتحاد المصري خلال الفترة السابقة.
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