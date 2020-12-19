‏دعاء النبي لتيسير المعيشة

نشر الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي رئيس مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لتيسير المعيشة ، قال ﷺ ما يمنعُ أحدَكم إذا عسُرَ عليهِ أمرُ معيشته أنْ يقول إذا خرج من بيته: بسمِ اللهِ على نفسي ومالي ودِيني، اللهم رضّني بقضائي، وباركْ لي فيما قُدِّرَ لي حتى لا أُحبَّ تعجيلَ ما أخّرتَ، ولا تأخيرَ ما عجّلتَ.









ونشر الحبيب علي الجفري ، ‏كلمات من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الدَين وهي " اللهم اكْفِني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأغْنِني بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ.





وقال عبر الفيسبوك، إن للمؤمن في يوم الجمعة شأن عجيب، يُصلي ويُسلم على الحبيب، ويتلو الكهف بلسان رطيب، وله فيها دعوة لا تخيب مضيفا: أكثروا من الدعاء والصلاة على النبي ولا تنسوا قراءة سورة الكهف.





وذكر أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الله ، وقال سيدنا محمد ﷺ : إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة .. فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض .. وفيه النفخة.. وفيه الصعقة ..فأكثروا علي من الصلاة .. فإن صلاتكم معروضة علي .. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ (أي بليت)





وقال: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن اللهم صلّ وسلم على حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





وفي منشور سابق أوضح الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، أ‏ن من دعاء النبي‬ صلى الله عليه وسلم في الصباح "‏اللهم بِكَ أصبَحْنا، وبِكَ أمسينا، وبِكَ نحيا وبِكَ نَموتُ، وإليكَ النُّشُورُ" ‏وفي المساء: ‏اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المَصير.





و قال، إن جرائم قوم لوط عليه السلام متعددة منها ‏ ارتكاب الفاحشة غير المسبوقة والمجاهرة بها، والدعوة إليها.





‏وأوضح: لكن الجريمة الأعظم هي النكوص عن الفطرة بشرعنة القذارة والفخر بها ورفض مبدأ الطهارة فقالوا عن آل لوط: {أخرجوهم من قريتِكم إنّهم أُناسٌ يتطهرون}، فجعل الله عذابهم بأن تُقلب عليهم الأرض كما قلبوا ميزان الفطرة مضيفا:: هذا هو الأمر الذي يتم ترويجه اليوم باسم التقدم والحرية الفردية وحقوق الإنسان، ويجري العمل على ترويض منطقتنا لتقبله بمختلف الأساليب.





وأضاف: نعيش حالة من الغفلة وإهمال الأدب القرآني، موضحا أن إهمال الأدب القرآني جعلنا نقع في فخ بأن المليار ونصف المليار مسلم ضد العالم بأكمله.





وفي سياق آخر قال مركز الأزهر العالم للفتوى، إن سيدنا رسول الله ﷺ هو خَيْرُ النَّاس نفسًا، وأشرفهم نسبًا، وأكرمهم موطنًا وبيتًا، خَلَقَ اللهُ الخلقَ؛ فجعله من خَيْرِ قُرون بني آدم قَرْنًا فقَرنًا حتَّى كان ﷺ من القَرْن الذي كان فيه، واصْطَفَى من وَلَدِ إبراهيمَ إسماعيلَ، ومن ولد إسماعيل كِنَانَة، ومن بَنِي كِنَانة قُريشًا، ومن قُريش بني هَاشِم، واصطفاه ﷺ من بَنِي هَاشِم.



