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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بتعذيب طفلة وقلتها في الشرقية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:01 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات المنصورة بالدقهلية، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في واقعة خطف طفلة في الخامسة من عمرها، وتعذيبها حتى الموت، قبل التخلص من جثتها في قرية "بشلا" بميت غمر بالدقهلية.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أبو كبير، من "إسراء.ج" 26 عامًا، ربة منزل، مُقيمة عزبة "التل" التابعة لقرية "طوخ" بدائرة المركز، باختفاء طفلتها "أروى.ع" 5 أعوام، أثناء لهوها على أرجوحة أمام المنزل.

وبعد يومين، عثر عدد من أهالي قرية "بشلا" على جثة الطفلة، فيما تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم والدة الطفلة، ويُدعى "أحمد.م.إ" 18 عام، حاصل على دبلوم ثانوي تجاري.

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