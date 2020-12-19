صناعة البرلمان: إنتاج اللقاحات يتطلب جهدا كبيرا بالأبحاث العلمية والذكاء الاصطناعي

أشاد النائب رضا البلتاجي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بالمساعي الكبري التي بذلتها الحكومة من قرارات وآليات إستراتيجية خلال الموجة الأولي من جائحة كورونا وذلك من خلال منح الدعم للفئات الأكثر تضررا وإحتياجا حيث تم ذلك في إطار تقديم الحماية الإجتماعية للمواطنين ولا سيما في الظروف الطارئة والأزمات المثيلة للوضع الحالي.





وأضاف "البلتاجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة أثبتت جدارة بأزمة كورونا أمام العالم مما أدي إلي إيجاد فكر تخطيطي بدخول مجال تصنيع الدواء بعد أن كان الأمر يقتصر علي الإستيراد فحسب، بل تطورت الأمور ووجدت تطلعات من جانب عدد من الدول أبرزها الإمارات والصين بتمكين الدولة من إنتاجها اللقاحات والأمصال.





كما أشار عضو مجلس النواب، إلي أن خطة تصنيع اللقاحات تتطلب المزيد من الجهد بالأبحاث العلمية وتبادل الخبرات الخاصة بتقنيات التكنولوجيا الحديثة والنظم البرامجية المرتبطة بالذكاء الإصطناعي بما يحقق جودة وفاعلية المنتج الدوائي االمقدم للجمهور.





وتابع النائب حديثه،قائلا: الدولة أنفقت 100 مليار جنيه من الميزانية العامة لصالح تجهيزات ومتطلبات المستشفيات، فالقيادة السياسية يقع علي عاتقها عبء كبير ولكن بكل ظرف تستطيع أن تصل بالمواطنين إلي بر الأمان .









جاء ذلك بعد أن قال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للامارات جاءت فى المقام الأول لنقل شكر الرئيس السيسى للإمارات الشقيقة بعد توريد الدفعة الاولى من فيروس كورونا.





وأوضح مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"،أن زايد بحثت خلال تواجدها خطة توريد الدفعات الخاصة بـ لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر، كما استعرضت جهود الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا، الإجراءات التى اتخاذها.





وأضاف المتحدث أن زيارة زايد شملت أيضا مناقشة تطورات الدراسة الإكلينيكية ونتائجها، والتعاون مع الدول لمواجهة الفيروس.





وأكد خالد مجاهد، أن مصر تتطلع أن تصبح مصر مركزا لإنتاج اللقاحات بشكل عام و لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل خاص في إفريقيا والشرق الأوسط.





وتوجهت صباح اليوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث خطة توريد لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر.











