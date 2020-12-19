محاكمة مهندس وموظف متهمين بـ"التعرض لفتاة" بالبساتين.. اليوم

تنظر محكمة جنح البساتين، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة مهندس اتصالات وموظف، لاتهامهما بالتعرض لطالبة في الطريق العام، وضربها وسبها.





وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت التحقيقات أن المتهم الأول تعرض للفتاة المجني عليها في مكان عام، بشارع النصر في البساتين، كما قام بإتيان أمور وتلويحات وإشارات جنسية، واتهمت النيابة الثاني، بإحداث إصابة المجني عليها عمدا، والتي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية، لمدة لا تزيد على 20 يوما.





وأثبت التقرير الطبي الصادر عن مستشفى اليوم الواحد، أن المجني عليها تعاني من الآم في الأذن اليسرى، الأمر الذي يستلزم عرضها على استشاري أنف وأذن وحنجرة.





وكانت البداية بتلقي قسم شرطة البساتين، بلاغا من المجني عليها، بتعدي المتهمين عليها، وتمكن عدد من المارة من التحفظ عليهما، حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليهما.





وحررت المجني عليها محضرا، قالت فيه إن المتهمين قاما بمعاكستها، أثناء تواجدها بالشارع، وأثبتت التحريات التي باشرها وأجراها النقيب وليد سليم، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، صحة أقوال المجني عليها.





وأفادت التحريات بأن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليها والمتهمين، وتطورت لتعدي المتهمين عليها بالسب والقذف بألفاظ نابية، وبالصفع على الوجه، وأوضحت التحريات أن سبب قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليها، هو محاولتها دفع الأذى عن نفسها بسبب معاكستهما لها، وذلك أثناء تواجد الطرفين في الشارع.



