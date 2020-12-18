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مؤشر خطر .. أعراض كورونا الرئيسية

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:37 م
مؤشر خطر .. اعراض
مؤشر خطر .. اعراض كورونا الرئيسية
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اسماء محمد
أثارت جائحة  كورونا الرعب لملايين من سكان العالم خلال الفترة الأخيرة وذلك في ظل عدم توافر علاج نهائي له، ونظرا لأن أعراضه تشبه أعراض البرد العادي ومن الممكن أن ينخدع الكثيرون فيه، وجب الانتباه له وأخذ الحذر، من خلال معرفة أعراضه جيدا.

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وتختلف درجة الإصابة بفيروس كورونا وكذلك الأعراض من شخص لآخر وذلك حسب الحالة الصحية العامة والأمراض المزمنة التى يعانى منها الفرد ومدى قوة الجهاز المناعى. 

وأكدت الدراسات التى أجريت حول فيروس كورونا فى مختلف دول العالم أن أعراض فيروس كورونا تختلف من حالة لأخرى وأن المعيار الحقيقي الذي يؤكد الإصابة من عدمها هو الفحوصات الطبية والمسحة وتكمن أهمية الأعراض أنها بمثابة جرس إنذار فإذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا " كوفيد -19" ، فعليك إجراء اختبار في أسرع وقت ممكن وابق في المنزل ولا تختلط بالآخرين حتى تحصل على النتيجة.
 
نوضح أعراض فيروس كورونا لكى نتفادى التعرض للإصابة بها وفقا لما ذكره موقع " nhs " .

أعراض كورونا
توجد مجموعة من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا، هي:

العرض الأول:
ارتفاع في درجة الحرارة ، وهذا يعني أنك تشعر بالحرارة عند لمس صدرك أو ظهرك "لا تحتاج إلى قياس درجة حرارتك لمعرفه ذلك"
العرض الثاني : سعال جديد ومستمر ،  وهذا يعني السعال الشديد لأكثر من ساعة ، أو 3 نوبات سعال أو أكثر خلال 24 ساعة أما إذا كنت تعاني عادة من السعال ، فقد يكون أسوأ من المعتاد. 
العرض الثالث :فقدان أو تغير في حاسة الشم أو التذوق - وهذا يعني أنك لاحظت أنه لا يمكنك شم أو تذوق أي شيء ، أو رائحة أو طعم الأشياء مختلف عن المعتاد
يعاني معظم المصابين بالفيروس التاجي من واحد على الأقل من هذه الأعراض.

ماذا تفعل إذا كان لديك أعراض الكورونا
إذا كان لديك أي من الأعراض الرئيسية لفيروس كورونا:
اولا احصل على اختبار للتحقق مما إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا في أسرع وقت ممكن.
ثانيا يجب أن تبقى أنت وأي شخص تعيش معه في المنزل بمعزل عن الاخرين وألا يكون لديك زوار حتى تحصل على نتيجة الاختبار - فقط اترك منزلك لإجراء الاختبار.
ثالثا يجب أيضًا على أي شخص في فقاعة الدعم أن يبقى في المنزل إذا كنت على اتصال وثيق به منذ أن بدأت الأعراض أو خلال 48 ساعة قبل أن تبدأ.
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