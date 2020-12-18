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فن

تفاصيل مسابقته وعروضه.. تأجيل مهرجان برلين السينمائي إلى مارس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
جدل كبير امتد خلال الساعات الماضية حول إقامة الدورة المقبلة من مهرجان برلين السينمائي الدولي، حتى حسم مديرا المهرجان كارلو شاتريان ومارييت ريسنبك الأمر.

وأوضح مديرا المهرجان في بيان صحفي أن الدورة الـ71 للمهرجان ستقام على مرحلتين، أولا مسابقة رسمية افتراضية وتوزيع الجوائز في شهر مارس المقبل.

وثانيا تقام في شهر يونيو عروض مفتوحة للجمهور، حيث يأمل المنظمون أن تعود الحياة إلى طبيعتها في منتصف العام المقبل.


المهرجان سيبقي على سوقه في الربع الأول من العام المقبل، وسيعلن في شهر فبراير عن اللائحة الرسمية للأفلام المختارة للمشاركة.

وكان مهرجان برلين السينمائي قد أجري عددًا من التعديلات التي أثارت الجدل في الوسط السينمائي بشكل واضح، وكان أبرزها قرار عدم الفصل بين جائزتي أفضل ممثل وممثلة، وسيمنح المهرجان اعتبارًا من العام المقبل "جائزة دب فضي" واحدة لأفضل أداء رئيسي ومساند، بدلًا من "أفضل ممثلة" و"أفضل ممثل".

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