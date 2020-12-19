اليوم.. وصول اول رحلة من ألمانيا لمطار الغردقة بعد توقف أكثر من 9 أشهر بسبب كورونا

يستقبل مطار الغردقة اليوم، أول رحلة طيران قادمة من ألمانيا وبالتحديد من مطار برلين، وذلك بعد توقف دام لاكثر من تسع اشهر وذلك بسبب احداث قرونة حيث اغلقت السلطات الالمانية مطاراتها ومن المقرر ان تقوم ادارة مطار الغردقه الدولي لتجهيز احتفالية استقبال تلك الرحله حيث تم تجهيز سيارات المطافئ لعمل ممر بمدافع الماء تقوم الطائرة القادمة بالمرور اسفله وذلك ضمن الاجراءات المعتاده للاحتفال بعوده اي رحلات طيران كانت قد توقفت لاي اسباب.

وأشار المصدر أن مطار الغردقة الدولى سيشهد ارتفاع عدد الرحلات السياحية القادمة من بولندا، مؤكدا أن هناك 5 رحلات بولندية ستصل بداية من الأسبوع المقبل إلى مطار الغردقة، بجانب الطيران الأوكرانى والسويسرى والبيلا روسى والصربى وأضاف المصدر.

كشفت مصادر بمطار مرسى علم الدولي، أن حسب الجداول المعلنة لحركة الطيران خلال الأسبوع المقبل هناك ارتفاع فى معدلات الوصول الأسبوعية للمطار من 6 رحلات إلى 12 رحلة أسبوعية، موضحا أن هناك ارتفاع فى أعداد الرحلات الوافدة للمطار من جميع الجنسيات.

واضاف المصدر أن هناك ارتفاعا فى عدد الرحلات البولندية ليصبح عددها 6 رحلات بولندية، و3 رحلات تشيكية، و2 من العاصمة الأوكرانية كييف، وأخرى من سويسرا وذلك بداية من الأسبوع المقبل، حيث يتم التشديد على الاجراءات الاحترازية داخل المطار والتأكد من عدم دخول الركاب بدون تحليل ال pcr