محمود جنش يشارك جمهوره بصورة مع زوجته.. صور

شارك محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك ، متابعيه صورًا جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر محمود جنش في احدي الأماكن العامة بصحبة زوجته وأبنائه، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغييرات في طاقم التحكيم الكونغولي المكلف بإدارة مباراة الزمالك وجازيللي التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولي بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكما للساحة ويعاونه سفاري أوليفر مساعد أول وتم تغيير المساعد الثاني ليصبح دياسيوا دادي بدلا من نجيلا جيليان ويتواجد كيبينحو نومبي حكم رابع وتم تغيير المراقب ليكون المصري هاني محمد الشهيدي بدلا من نجويمبا جيرمان من أفريقيا الوسطي.

ومن المقرر أن تصل بعثة بطل تشاد للقاهرة يوم الأحد المقبل لخوض اللقاء وكان الزمالك اتفق مع جازيللي على إقامة المباراتين في مصر‏.