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فن

فيلم مية الحجر بمركز الإبداع

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
فيلم مية الحجر
فيلم مية الحجر
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أحمد إبراهيم

أقيم العرض الخاص للفيلم الوثائقي مية الحجر بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية انتاج الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع التليفزيون المصري، بحضور صناع الفيلم ومجموعة من الصحفيين والاعلاميين والمهتمين بالسياحة والآثار.

وقد نال الفيلم اعجاب الحاضرين ووصفه الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي بانه عمل فني يحرض على الانتماء واشاد بعناصر الفيلم من سيناريو وايقاع وتصوير وصرح بانه سيكتب بحب عن هذا الفيلم.

كما نال الفيلم اعجاب عالم الاثار المصري دكتور زاهي حواس ونادي بضرورة ان يري العالم كله هذا العمل الفني الذي يلقي الضوء علي اهم واقدم صناعة مصرية عرفها التاريخ وهي صناعة الالباستر وأبرز عظمة أجدادنا الفراعنة في الصناعة وتقدمهم واشاد بمخرج الفيلم المخرج مهاب زنون  وتمكنه من أدواته كذلك مدير التصوير وكل فريق الفيلم.

كما اشاد المهندس أسامة الشيخ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام  السابق بالفيلم  واصفا اياه بانه متقن الصنع ومتكامل العناصر. 

قدمت الفيلم وادارة المناقشة بعد العرض الكاتبة الصحفية الكبيرة آمال عثمان رئيس تحرير مجلة أخبار النجوم السابقة الفيلم سيناريو واخراج مهاب زنون ومدير التصوير مصطفي يحيي ومدير الانتاج عماد خليفة وفريق الاخراج شادي احمد وإبراهيم امام وهو انتاج مشترك بين مصر والاتحاد الاوروبي من خلال ادارة العلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام برئاسة بسمة حبيب.
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