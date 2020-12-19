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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 19/12/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:21 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

.كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم السبت 19 ديسمبر- كانون الاول 2020 وفقا لما نشره خبير الأبراج فيصل


  :برج الحمل

مهنيًا: ما تواجهه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة لن تؤثر في محيطك المهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة

عاطفيًا: يفترض أن تفكر في الاستقرار جديًّا، وخصوصًا أن الشريك المناسب لذلك موجود الى جانبك

صحيًا: تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك


برج الثور:

مهنيًا: يكون الجوّ ايجابيًا فأنت تتمتّع بقدرات معنوية هائلة وشجاعة وحماسة، ما يجعل كل امورك تتقدّم بخطوات جبّارة

عاطفيًا: ما زلت متهورًا والأقوال تخرج منك من دون تفكير ما يزعج الشريك، فيحاول تجنبك قدر المستطاع، حذار

صحيًا: لا تقم بالعمل أكثر من طاقتك، فالجسم يحتاج إلى الراحة والتمدد والنوم بعض الشيء


برج الجوزاء:

  مهنيًا: تتاح أمامك فرصة ذهبية لا تهدرها بقرار طائش لأنك قد تندم لاحقًا

عاطفيًا: حان الوقت لمصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك فهو يستحق، وينتظر إعلان ذلك على أحرّ من الجمر

صحيًا: خصّص بعض الوقت للرياضة على الرغم من كثرة انشغالاتك، فأنت بحاجة إليها

برج السرطان:

مهنيًا: إحذر سوء التفاهم او التراجع المعنوي، الأجواء معاكسة والخصم قوي، لا تخالف القانون فقد تثار قضايا مالية دقيقة مع بعض الجهات

عاطفيًا: شكوكك في الحبيب ليست في محلّها، إمنحه بعض الثقة لأنه أهل لها وسيفاجئك في أمور كثيرة

صحيًا: قد تجد حلًا لمشكلتك الصحية إذا عرفت كيف تتقيّد بالإرشادات الطبية المطلوبة منك.


برج الاسد:

مهنيًا: اعتمد على ذكائك وحرفيتك، الحظ حليفك ويفتح أمامك أبواب النجاح والربح المادي 

عاطفيًا: توضح أمرًا مهمًا للحبيب كنت تخاف التصريح به، وتفتح أوراقًا أردتها مستورة

صحيًا: تعالج مشكلة صحية طارئة، ويطلب إليك أن تكون صاحب إرادة قوية


برج العذراء:

  مهنيًا: لا تميل ‏إلى الاستسلام ولا تفقد العزيمة القوية التي تميّزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي يشدّد على أهمية الدقّة في المواعيد

عاطفيًا: إذا كنت متزوجًا تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى

صحيًا: تكون الظروف ملائمة جدًا ويرافق النشاط خطواتك وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة


:برج الميزان

       مهنيًا: يحاول بعضهم نصب بعض الفخاخ، احذر فهذا اليوم قد يهدّد بتراجع أو بنزاع وصدام، أو بجدال بسبب منافسة أو غيرة

عاطفيًا: لا يوفّر لك هذا اليوم الأوقات العاطفية التي تتوخى، ما قد يجعل بعض العلاقات الشخصية معقّدة ومتوترة في بعض الأحيان

صحيًا: استغل الطقس عندما يكون جيدًا للقيام بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق


برج العقرب:

مهنيًا:  تكتسب معلومات كثيرة، وتقوم بزيارات عمل لتبادل الآراء والأفكار مع من سبقوك في مجالك المهني

عاطفيًا: تعرف أوقاتًا عاطفية جميلة واستثنائية، وتعرف بعض العلاقات تحسنًا ملموسًا

صحيًا: أنت مفعم نشاطًا وحيوية، والفضل في ذلك كثرة التمارين الرياضية التي تمارسها


برج القوس:

مهنيًا: تمتاز بأفكار خلاقة جدًا، وتكثّف اتصالاتك، وتكرّر المحاولات وتمارس جميع صلاحياتك

عاطفيًا: يوم خالِ من الظروف الضاغطة، وتسود سماءك مع الشريك أجواء لطيفة ومشجّعة على التعبير عن عواطفك الدفينة

صحيًا: قراراتك الصائبة صحيًا تكون دافعًا إلى حث الآخرين على مجاراتك في كل ما تقوم به رياضيًا


برج الجدي

مهنيًا: تعيش اوقاتًا مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة، فلا تضيع فرصة التلاقي والتفاهم مع الآخرين، وخصوصًا بعدما كانت أفكارك مشوشة وغير متزنة

عاطفيًا: عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع الى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلًا عن إثارة الفتن والخلافات

صحيًا: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار


برج الدلو:

مهنيًا:  علاقتك جيدة برؤسائك في العمل حافظ عليها وكن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقك

عاطفيًا: اذا رغبت في ترك الشريك، عليك ان تصارحه بالأسباب والدوافع لذلك مراعاة لشعوره، لكنك لن تتركه لأنك تعشقه

صحيًا: إذا كنت تتعثر كثيرًا في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام


برج الحوت:

مهنيًا: قد تستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب

عاطفيًا: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين

صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية

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