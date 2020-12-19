ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بطولات المؤسسة العسكرية في مصر القديمة.. ندوة بجامعة كفر الشيخ غدا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
تنظم كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، غدًا، الأحد، ندوة تثقيفية تحت عنوان "المؤسسة العسكرية في مصر القديمة ..تاريخ وبطولات"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، والدكتور خالد الطلي، وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع.

يحاضر في هذه الندوة، الدكتورة ماجدة أحمد عبد الله، أستاذ تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، ونائب مدير المركز الإقليمي للآثار والفنون والحضارات القديمة بالاتحاد العام للآثاريين العرب، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة السمينار.

وتأتى هذه الندوة فى إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية، والدور الوطنى لجامعة كفرالشيخ، لتعريف الطلاب بالتحديات التى تُواجه المُجتمع، وتعزيز ثقافة الوعى بقضايا الوطن، وغرس قيم الوطنية، والحس الوطنى والانتماء لدى الطلاب، وتأكيد الهوية الوطنية المصرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق أولى فعاليات البرنامج التثقيفي لطلاب جامعة كفر الشيخ ..صور

خلال برنامج تثقيفي لطلابها.. جامعة كفر الشيخ تحذر من خطورة حروب الجيل الرابع.. صور

ملتقى بجامعة كفر الشيخ لرفع وعي الطلاب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية

غدًا.. مصطفى بكري في ندوة حول مواجهة مصر للتحديات بـ جامعة كفر الشيخ

خلال ندوة بـ جامعة كفر الشيخ.. مصطفى بكري يوضح أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.. فيديو وصور

"الشائعات وتأثيرها على المجتمع".. ندوة في كلية الآداب جامعة الوادي الجديد

ترشيحاتنا

على السجادة الحمراء.. نجوم الفن يصلون لحفل دير جست.. صور

بعد استبعاده .. شاهد فرحة السولية بفوز الأهلي على غزل المحلة

يوسف الشريف ونيللي كريم ويسرا.. أبرز جوائز دير جست في نسخته الـ17

8 آلاف جنيه.. غرامة عدم تركيب الملصق الالكتروني و31 ديسمبر انتهاء المهلة

منتجة مغربية: افتتاح واشنطن قنصلية بـ "الداخلة" سيجعلها قبلة لأعمال هوليود

حسام حسن: أبوريدة محسوب على الكرة المصرية ولم يخدمها عكس رجل المغرب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 غرف وأسطح من اللؤلؤ.. شاهد عرض قلعة أثرية من القرن الـ18 للبيع | صور

4 أخطاء تقع فيها العروس عند اختيار فستان الزفاف

فوائد لا تعلمها عن تناول الجزر