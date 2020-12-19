بطولات المؤسسة العسكرية في مصر القديمة.. ندوة بجامعة كفر الشيخ غدا

تنظم كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، غدًا، الأحد، ندوة تثقيفية تحت عنوان "المؤسسة العسكرية في مصر القديمة ..تاريخ وبطولات"، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب، والدكتور خالد الطلي، وكيل الكلية لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع.





يحاضر في هذه الندوة، الدكتورة ماجدة أحمد عبد الله، أستاذ تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، ونائب مدير المركز الإقليمي للآثار والفنون والحضارات القديمة بالاتحاد العام للآثاريين العرب، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة السمينار.





وتأتى هذه الندوة فى إطار تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية، والدور الوطنى لجامعة كفرالشيخ، لتعريف الطلاب بالتحديات التى تُواجه المُجتمع، وتعزيز ثقافة الوعى بقضايا الوطن، وغرس قيم الوطنية، والحس الوطنى والانتماء لدى الطلاب، وتأكيد الهوية الوطنية المصرية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.