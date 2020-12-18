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فن

مليون مشاهدة لأغنية أمير عيد ومحمود العسيلي.. فيديو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
حققت أغنية الثنائي أمير عيد ومحمود العسيلي "دنيا جديدة" مليون مشاهدة عبر صفحة أمير عيد على يوتيوب.

وتصدر محمود العسيلي وأمير عيد، قائمة الاكثر تداولا بموقع يوتيوب بأغنيتهما الجديدة " دنيا جديدة".

وتم الانتهاء من تسجيل الأغنية وتصويرها منذ أسبوعين،  واختارا أن يكون العرض اللايف الأول لها بشكل مباشر ومفاجئ وغير متوقع أمام الجمهور ، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الحالية الثانية والأربعين.

ونشبت خلافات بين النجمين شغلت بال جمهور الطرفين على مدار اليومين الماضيين بدأها العسيلي بنشر دعاية لأغنيته الجديدة عبر صور من كواليس تصويرها معلقًا: "انتظروا أغنيتي الجديدة "دنيا جديدة".. قريبا جدا"، ليستشيط بعدها أمير عيد غضبًا ويقرر نشر تغريدة مضادة مفادها :"أنا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

ليرد العسيلى على اتهام أمير  موضحا :" یا أمير أنا كمان بحترمك واللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتاعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا".

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