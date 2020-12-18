كلمة مهمة لرئيس البرلمان العربي عن حقوق الإنسان.. غدا

ثمَّن محسن الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان بمملكة البحرين رعاية عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لأعمال المنتدى الحقوقي الثاني حول حقوق الإنسان وتطبيقاتها في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى الوطن العربي، وهو المنتدى الذي تنظمه الجمعية افتراضيًا مساء غد السبت، مضيفًا أنه من المقرر أن يُلقي رئيس البرلمان العربي كلمة افتتاحية في بداية أعمال المنتدى.





وأكد محسن الغريري أن رعاية رئيس البرلمان العربي للمنتدى تأتي استجابةً منه لتعاون البنَّاء مع منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي في مناقشة القضايا والموضوعات التي تهم الشعوب العربية، لاسيما وأن المنتدى يتصدى لأحد أهم الموضوعات التي تحتل مكان الصدارة في أجندة الاهتمام العالمي والإقليمي والعربي، كما يأتي عقد المنتدى في وقت تشتد فيه الحاجة إلى ترشيد النقاش العام حول قضية الذكاء الاصطناعي وبحث سبل الاستفادة منها وفي الوقت ذاته تجنب آثارها السلبية على المجتمعات العربية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وأدت إلى تزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكثير من مجالات الحياة.





وأضاف الغريري أن المنتدى سيناقش عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ومستقبل حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، والتنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي، واستعراض بعض التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.



