مخرج فيلم 200 متر: محمد صلاح مصدر أمل لجميع الشباب

أكد المخرج الفلسطيني أمير نايفة مخرج فيلم (200 متر) الحائز على جائزة «الإنسانية» بمهرجان الجونة، انه من معجبي النجم المصري العالمي محمد صلاح.





وقال خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»: أنا أحب محمد صلاح مثل كل الناس، وعندما عملت في الفيلم أردت دخول جزئية الكرة لاهتمام الجميع بها خاصة وأن النجم محمد صلاح الجميع يحكي عنه دائمًا وهو مصدر أمل لجميع الشباب».





وقالت منتجة الفيلم مي عودة: «نفتقد القدوة الآن في العالم العربي، ومحمد صلاح بالنسبة لكل شاب هو مثال».





وأشارت إلى أن علاقتها بالقاهرة وطيدة لأنها تمتلك أكثر من مشروع إنتاج، فتتردد عليها كثيرًا، ودائما متواجدة في المهرجانات، متابعة: «إحنا بنشوف سينما في مصر، لذلك أحب كثيرًا أن أذهب إليها».





ينطلق خلال أيام الفيلم الفلسطيني الأردني المميز "200 متر"، للمخرج أمين نايفة، في سينما زاوية بوسط المدينة لأول مرة في مصر، وذلك عقب اختياره رسميّا لتمثيل المملكة الأردنية عن فئة الأفلام الأجنبية لجوائز الأوسكار في دورتها الـ 93.





ووقع اختيار لجنة خبراء مؤلفة من مهنيين أردنيين معنيين بالمشهد الثقافي والسمعي-البصري الأردني على هذا الفيلم، بعد أن كانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام قد نظمت سير العملية بصفتها الجهة الرسمية في البلاد لتقديم الأفلام للترشُح في جوائز الأوسكار.





وينتمي الفيلم الى فئتي الدراما العائلية والـ Road Movie ويروي قصة زوجين - مصطفى وسلوى - يعيشان في قريتين فلسطينيتين على بعد 200 متر فقط، ولكن بينهما الجدار الفاصل. تؤثر ظروفهما المعيشية الاستثنائية والعقبات التي تعترض طريقهما على حياتهما الزوجية. في يوم ما، يتلقى مصطفى مكالمة هاتفية مفادها أن ابنه تعرّض لحادث وهو في المستشفى. مسرعا لعبور نقطة التفتيش الإسرائيلية، تتحوّل رحلة الـ 200 متر الى ملحمة ينضم اليها مسافرون آخرون مصممون جميعا على عبور الحاجز.