بوروسيا دورتموند يخسر من يونيون 1-2 في الدوري الألماني.. ورقم قياسي لـ موكوكو





افتتح أوانوي التسجيل لـ يونيون برلين بهدف في الدقيقة 57، قبل أن يعادل الموهبة الشابة يوسف موكوكو النتيجة لبروسيا دورتموند في الدقيقة 60، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ البوندلسليجا بعمر 16 سنة و28 يوما.





يذكر أن موكوكو هو أصغر لاعب يشارك في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني.





وفي الدقيقة 78 أحرز فريدريك الهدف الثاني لـ يونيون برلين، ليجلب لفريقه نقاط المباراة الثلاث.





وبتلك اللنتيجة، ارتفع رصيد يونيون للنقطة 21 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد بروسيا دورتموند عند النقطة 22 في المركز الرابع.

فاز فريق يونيون برلين على نظيره بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الألماني.