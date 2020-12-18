ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بوروسيا دورتموند يخسر من يونيون 1-2 في الدوري الألماني.. ورقم قياسي لـ موكوكو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:30 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز فريق يونيون برلين على نظيره بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، في افتتاح الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الألماني.

افتتح أوانوي التسجيل لـ يونيون برلين بهدف في الدقيقة 57، قبل أن يعادل الموهبة الشابة يوسف موكوكو النتيجة لبروسيا دورتموند في الدقيقة 60، ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ البوندلسليجا بعمر 16 سنة و28 يوما.

يذكر أن موكوكو هو أصغر لاعب يشارك في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني.

وفي الدقيقة 78 أحرز فريدريك الهدف الثاني لـ يونيون برلين، ليجلب لفريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك اللنتيجة، ارتفع رصيد يونيون للنقطة 21 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد بروسيا دورتموند عند النقطة 22 في المركز الرابع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دورتموند ولايبزيج يهزمان هوفنهايم وأوجسبورج في البوندسليجا

لاتسيو الإيطالي ينتصر على بروسيا دورتموند بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

بروسيا يفوز على أرمينيا بهدفين في الدوري الألماني

بروسيا دورتموند يفوز على كلوب بروج 3-0 في دوري أبطال أوروبا

الطفل المعجزة.. العالم يترقب الظهور الأول لـ"موكوكو" في البوندسليجا

موكوكو.. معجزة بروسيا دورتموند الذي ينتظرها العالم

ترشيحاتنا

مكون سحري في المطبخ يقضي على حب الشباب ويقلل الكوليسترول

بارقة أمل .. مصدر بالجبلاية يكشف: محاولات لإقناع الـ كاف بإقامة مباراة منتخب الشباب أمام تونس

رد عنيف من النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

غادة عجمي: البرلمان الأوروبى يحاول تشويه صورة مصر الحضارية

حرس الحدود السعودي ينقذ مصريا من الغرق

يعقوب السعدي يعلن فوز الأهلي بجائزة جلوب سوكر.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالها بعيد زواجهما.. 10 صور مثيرة تجمع بين ياسمين صبري وأبو هشيمة

الموجة الثانية من كورونا .. هاني الناظر يقدم 8 نصائح لتقوية جهاز المناعة

طريقة عمل البطاطا بالمكسرات بخطوات سهلة