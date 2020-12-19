عضو بالشيوخ عن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان: اعتمد على منظمات مشبوهة

انتقد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، القرار الصادر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الانسان في مصر، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروربي نصب نفسه وصيا على مصر واعتمد على تقارير المنظمات الأوروبية المشبوهة التي تسعى بشتى الطرق إلى تشوية الدولة المصرية وتعطيل مسيرة استكمال البناء والتنمية والتقليل من حجم الإنجازات المشهودة التي تحققت في السنوات الأخيرة الماضية.





ولفت الجندي، في بيان له، أن هذا القرار غير مقبول ولم يعتمد في أحكامه على مبادىء الشفافية والنزاهة في الحصول على المعلومات، فكافة الملابسات التي ذكرها القرار ليس لها أساس من الصحة، ولا تمت بصلة لما يحدث بالفعل على أرض الواقع، قائلا: جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الإنسان مستمرة، بجانب جهودها المتواصلة لمواجهة جائحة كورونا، والتصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة، فمصر تعمل على مسافة واحدة في جميع ملفاتها.





وأكد أن الانتهاكات التي يتحدث عنها البرلمان الأوروبي ليست في مصر، ولكن هناك مؤامرات عدة تحاك ضد مصر لتشويه صورتها والتقليل من حجم المكانة التي وصلت إليها في مدى زمني قصير بطفرة مختلفة في كافة المجالات.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البرلمان الأوروربي كان من الأولى أن ينظر على حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، في ظروف شديدة التعقيد، وينظر إليها نظرة موضوعية، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة لحفظ الأمن والاستقرار سواء محليا أو إقليميا أو عربيا.