بعد زيادة أعداد المصابين مرة أخرى.. كيف تتعامل محافظة الجيزة للحد من الإصابة بفيروس كورونا؟

مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا من جديد، بدأت محافظة الجيزة في تكثيف حملاتها للتصدي لتلك الجائحة تماشيا مع السياسة العامة للدولة، وتطبيقا لسلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة في إطار خطتها لتخفيف إعداد المصابين، والحد من انتشار الفيروس.





وبدأت محافظة الجيزة، في إطلاق أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة يشترك فيها "الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطري والزراعة، وسوق الجملة، والمنطقة الصناعية"؛ وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي من المقرر لها أن تستمر في جميع أنحاء المحافظة على مدار الفترة من ١٥ حتى ٢٧ ديسمبر الجاري.









وتشمل المنشآت التي سيتم تطهيرها في تلك الحملة المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والأسواق وأسواق المواشي والكنائس والأديرة والمساجد.





كما تشمل حملات الرش والتعقيم دور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الأنفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والأماكن السكنية التى بها حالات إصابة بفيروس كورونا.





ووفقًا لما أعلنت عنه محافظة الجيزة، فإن تلك الحملة سيتم تجديدها دورياً وستكون على مرحلتين لضمان وصولها لكافة قطاعات المحافظة حيث تشمل المرحلة الأولى أحياء: العمرانية، شمال الجيزة، بولاق الدكرور، الهرم، الوراق، وتشمل المرحلة الثانية أحياء: العجوزة، الدقى، الطالبية، جنوب، المنطقة الصناعية، بالاضافة الى مراكز ومدن منشأة القناطر، اوسيم، كرداسة، ابو النمرس، الحوامدية، البدرشين، العياط، الصف، اطفيح، الواحات البحرية.









تخفيض نسبة حضور العاملين





كما قررت محافظة الجيزة اتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة لتخفيض العاملين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الدولة حيال مواجهة فيروس كورونا.





وأصدرت محافظة الجيزة في كتاب دوري رقم ٣٠٦ لسنة ٢٠٢٠، للمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية على مستوى المحافظة، ينص على: تقسيم للعاملين بنسبة لا تقل عن ٥٠% بالتناوب، باستثناء العاملين بالإدارات الميدانية والتي تشمل الإشغالات والإدارات الهندسية، والمتابعة الميدانية، والأمن والعمليات والمواقف والساحات والنظافة.





غلق وتشميع 30 منشأة تجارية ومقهى





كما عملت محافظة الجيزة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، وشن سلسلة من الحملات بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، لتطهير شوارع ناهيا وترعة الزمر ومتفرعاتهم بحى بولاق الدكرور، والتي استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.





ووفقا لما أعلنه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، فإن تلك الحملان تمكنت من غلق وتشميع 13 محل ومنشأة مخالفة وازاله الاكشاك المخالفة والتندات وكافة اوجه التعدى على حرم الطريق العام .





ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة مشيراً أنه تم تشميع وغلق عدد 17 منشأة متنوعة بأحياء جنوب الجيزة والوراق والعمرانية وبمراكز ومدن اوسيم والحوامدية شملت سايبرنت وصالات جيم ومقاهى لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتقديم الشيشة للمواطنين.





اصطفاف يومي للتطهير





وفي إطار خطة المحافظة كلف محافظ الجيزة، الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التى تم تحديدها إضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.