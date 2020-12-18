ضيف الحلقة| عمرو الليثي عن عدوية: حدوتة مصرية وناظر مدرسة المواويل.. صور

قال الإعلامى د. عمرو الليثى ان ضيفنا اليوم هو حدوتة مصرية قال عنه الكاتب الكبير نجيب محفوظ : مغنى الحارة ، وقال عنه الشاعر مأمون الشناوى : صوته فيه شقا ، وقال عنه الموسيقار محمد عبد الوهاب : صوت فيه إحساس باليتم.



