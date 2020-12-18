ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. الوجه الحقيقي لزومبي أنجلينا جولي الإيرانية ..صور

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:39 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

ظهرت النجمة الإيرانية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة باسم "زومبي أنجلينا جولي" في مقابلة تلفزيونية تظهر وجهها الحقيقي بعد إطلاق سراحها من السجن.


وكان تم الإفراج عن سحر تبر  التي اعتقلت العام الماضي بتهم من بينها "الفساد"، من السجن وسط غضب عام بسبب الحكم عليها بالسجن 10 سنوات ، بحسب الناشط مسيح علي نجاد.


 تشتهر تبر بنشر صورها على إنستجرام التي تم التلاعب بها بشدة لوجهها الهزيل والمخيف ، لتدخل في مقارنات مع أنجلينا جولي  لكن ظهورها على موقع روكنا أكد أن مظهرها كان مجرد وهم وليس نتيجة جراحة تجميلية، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.


 لم تكشف وسائل الإعلام التي تديرها الدولة بعد ما قالته في المقابلة التلفزيونية ، لكنها نقلت عنها قولها قبل إطلاق سراحها أن `` ما تم رأيته على إنستجرام كان تأثيرات الكمبيوتر التي استخدمتها لإنشاء الصورة ''.


يزعم أن تبر أخبرت موقع روكنا، أنها سعت إلى الشهرة على إنستجرام بعد أن أرادت أن تكون مشهورة منذ أن كنت طفلة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد إطلاق سراحه من السجون الأمريكية.. من هو عادل عبد الباري المتحدث باسم بن لادن ؟

كوريا الجنوبية: تأييد حكم على الرئيس الأسبق بالسجن 17 عامًا بتهم فساد

بريطانيا تستدعي السفير الإيراني بسبب محاكمة جديدة للناشطة زاجري

بتهمة نشر الفساد بين الشباب.. السجن 10 سنوات لشبيهة أنجلينا جولي

ترشيحاتنا

طالب يربح 20 مليون دولار في لحظات.. اِعرف القصة

مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبى .. ونواب يؤكدون: مسيس ويتضمن مغالطات كثيرة عن مصر

أعرض طريق بالشرق الأوسط.. الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي

نجيب ساويرس يطالب بالسماح باحتفالات رأس السنة دون حظر كورونا

أبرز المعلومات عن محمد الشواربي وأحمد عوض عضوي اللجنة الثلاثية بالجبلاية

أبوس رجلك سيبني أنا حامل.. السيدة المغتصبة أمام زوجها تكشف تفاصيل الحادثة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالها بعيد زواجهما.. 10 صور مثيرة تجمع بين ياسمين صبري وأبو هشيمة

الموجة الثانية من كورونا .. هاني الناظر يقدم 8 نصائح لتقوية جهاز المناعة

طريقة عمل البطاطا بالمكسرات بخطوات سهلة