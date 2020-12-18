شاهد.. الوجه الحقيقي لزومبي أنجلينا جولي الإيرانية ..صور

ظهرت النجمة الإيرانية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة باسم "زومبي أنجلينا جولي" في مقابلة تلفزيونية تظهر وجهها الحقيقي بعد إطلاق سراحها من السجن.

وكان تم الإفراج عن سحر تبر التي اعتقلت العام الماضي بتهم من بينها "الفساد"، من السجن وسط غضب عام بسبب الحكم عليها بالسجن 10 سنوات ، بحسب الناشط مسيح علي نجاد.

تشتهر تبر بنشر صورها على إنستجرام التي تم التلاعب بها بشدة لوجهها الهزيل والمخيف ، لتدخل في مقارنات مع أنجلينا جولي لكن ظهورها على موقع روكنا أكد أن مظهرها كان مجرد وهم وليس نتيجة جراحة تجميلية، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل.

لم تكشف وسائل الإعلام التي تديرها الدولة بعد ما قالته في المقابلة التلفزيونية ، لكنها نقلت عنها قولها قبل إطلاق سراحها أن `` ما تم رأيته على إنستجرام كان تأثيرات الكمبيوتر التي استخدمتها لإنشاء الصورة ''.

يزعم أن تبر أخبرت موقع روكنا، أنها سعت إلى الشهرة على إنستجرام بعد أن أرادت أن تكون مشهورة منذ أن كنت طفلة.