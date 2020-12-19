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توك شو

أستاذ طب نفسى: الأغاني العشوائية انتشرت وسط المجتمعات الراقية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:44 ص
ارشيفية
ارشيفية
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قسم التوك شو
أكد الدكتور محمد المهدى استاذ الطب النفسى، أن هناك انتشار وبائي فى المجتمع للكلمات البذيئة على وسائل السوشيال ميديا، موضحا أن ظهور البذائة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي من الناحية النفسية يعود إلى انتشار نوعين من الغرائز الجنس والعدوانية.

وأضاف محمد المهدى، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مواقع السوشيال ميديا تشهد انتشار منشورات تحتوي على سباب وشتائم يعاقب عليها القانون، متابعا: "الناس اللى بتمارس الفعل البذيء على السوشيال ميديا تعانى من هشاشة داخلية".

وأشار الدكتور محمد المهدى، إلى أن هذه الثقافة متزايدة فى المجتمع مع انتشار الأغاني الشعبية التى تنقل ثقافة العشوائيات وتوجد فى المدارس الاجنبية وحفلات تخرج لجامعات الاجنبية، مؤكدا انتشار هذه النوعية من الأغاني وسط المجتمعية الراقية.
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