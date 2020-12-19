طوله مترين.. ثعبان يثير الرعب في شوارع الغربية.. تفاصيل

اعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة الي الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحة بالتنسيق مع الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئه الطب البيطري بضرورة تفعيل دور إدارات مكافحه الزواحف والحشرات فضلا عن تفعيل حملات التطهير والتصدي لحالات الكلاب الضالة وزواحف "الثعابين"لتأمين ارواح وحياة المواطنين .





وجاء ذلك علي خلفية ظهور ثعبان نافق طوله 2 متر وسط تلال وأكوام القمامة المنتشرة بمحيط مسجد النبراوي بمنطقه ميدان الزراعة بمدينة المحلة الكبري وهو ما اثار حالة من الذعر والرعب علي وجوه المئات من الأسر والعائلات خشيه تعرض حياتهم وأرواح أطفالهم وذويهم للخطر الموت .

كان اهالي ومواطني منطقة الزراعة فوجئوا بالعثور علي ثعبان نافق طوله 2 متر وسط تلال وأكوام القمامة في الساعات الأولي من فجر اليوم مما دفع جميع المواطنين الي اخطار الجهات المختصه للتصدي للتلك الظاهره وتأمين حياتهم.





من ناحية اخري واصلت جهود الجهات التنفيذية بالمدينة العمالية تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة من خلال تحسين الخدمات ورفع كفاءتها من خلال الدفع بمعدات ولودرات لرفع تلال واكوام القمامة بشوارع منطقة الزراعه فضلا عن التنسيق مع مسئولي هيئه الطب البيطري لاستخدام المواد اللازمه لطرد والقضاء علي ظاهره انتشار الثعابين والكلاب الضالة خلال الفتره المقبلة .





في ذات السياق اكدت علياء حسين ربة منزل مقيمة بمنطقة الزراعة ان كميات كبيره من الحشرات والزواحف والثعابين تزامنا مع بدء حلول شهور فصل الشتاء يخرجون من قنايا مصرف الري العمومي الموازي لمساكن منطقه الزراعه وهو ما قد يعرض حياه المواطنين للخطر حال تعرضهم للدغات مفاجئه في حال تسرب الثعابين للمواسير الصرف الصحي او دخول مساكن الاسر من خلال الجحور " .

وتابعت ربة منزل بقولها " الثعابين خطر كبير ولا بد من اتخاذ اجراءات وقائيه لكافة الأسر والعائلات منعا لتعرضهم لاي اذي وخصوصا كبار السن من الرجال والسيدات الذين يجلسون داخل منازلهم معظم فترات وقت الليل والنهار" .

من ناحيه اخري اكد محمود حسن صيدلي بذات المنطقه ان الاهالي تقدموا بشكاوي مرار وتكرارا حيال انتشار ظاهره الكلاب الضالة والزواحف والي طال وصولها إلي اكوام وتلال القمامه وده مؤشر انها قد تطول سكان المنازل" .

كما ناشد مسؤولي هيئه الطب البيطري ومديرية الصحة باهميه شن حملات مكبره للحد من تلك الظاهره وفق جدول زمني اقصاه 4 أسابيع .