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توك شو

أخبار التوك شو.. الكلب طاهر ولعابه لا يبطل الوضوء.. مصر تقدمت 65 مركزا في عالم الإنترنت

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:09 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الجمعة الطريق الدائري الأوسطي، والذى يعد الأعرض بالشرق الأوسط.

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إنه حسب مصادر واسعة الاطلاع هناك ترتيبات تجرى لعقد قمة بين ثلاثة من قادة الدول العربية.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تتقدم 65 مركزا في عالم الإنترنت خلال عام واحد، لافتا إلى أن العطل الذى حدث في جوجل كان في الشبكة المعلوماتية للشركة.


استغلال وتشهير.. نجدة الطفل عن فيديوهات بسنت وياسين: به ألفاظ سيئة
كشف صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، سبب تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ ضد مطرب شعبي استغل ابنه لترويج فيديوهات بسنت وياسين.

قالت الزوجة التي تعرضت للاغتصاب أمام زوجها في المقابر بالإسماعيلية، إن الجناة قاموا بضرب زوجها واخذهما إلى مكان به كاميرات وقاموا باغتصابها أمام زوجها ومن ثم تركوهما.

استعرض برنامج، "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدى رزق خلال حلقة اليوم، أهم 10 فتاوى أصدرها الدكتور شوقى علام خلال استضافته في حلقات سابقة من البرنامج.

قال المستشار إيهاب رمزي محامي سعاد ثابت المعروفة باسم «سيدة الكرم»، إن النظر في قضية موكلته بدأ من النيابة العامة في أبو قرقاص بالمنيا، حيث استمعت لكل الأطراف في القضية واستمعت للشهود وطلبت تحريات المباحث والأمن الوطني التي أكدت أقوالها بأنها تجردت تماما من ملابسها.

قالت الزوجة التي تعرضت للاغتصاب أمام زوجها في المقابر بالاسماعيلية، إنها كانت تعيش في حالة من الرعب بعد تلك الواقعة ولكنها عندما سمعت بحكم المحكمة علي المتهمين شعرت بحالة من الراحة والنصر، موضحة أن حكم الاعدام شنقا علي المتهمين هو الشيء الوحيد الذي يرجع لها حقها وكرامتها أمام الجميع.

انهارت الإعلامية داليا أشرف مذيعة دي إم سي، من البكاء واحتضنت الطفل عمر ابن الشهيد أحمد شبراوي، بعد أن تسبب الطفل فى بكاء اللواء طيار أركان حرب عبد المنعم همام أحد أبطال معركة المنصورة الجوية.

استعرض برنامج، "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق خلال حلقة اليوم، أهم 10 فتاوى أصدرها الدكتور شوقى علام خلال استضافته في حلقات سابقة من البرنامج.
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