أخبار التوك شو.. الكلب طاهر ولعابه لا يبطل الوضوء.. مصر تقدمت 65 مركزا في عالم الإنترنت

كشف صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، سبب تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ ضد مطرب شعبي استغل ابنه لترويج فيديوهات بسنت وياسين.

قالت الزوجة التي تعرضت للاغتصاب أمام زوجها في المقابر بالإسماعيلية، إن الجناة قاموا بضرب زوجها واخذهما إلى مكان به كاميرات وقاموا باغتصابها أمام زوجها ومن ثم تركوهما.





استعرض برنامج، "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدى رزق خلال حلقة اليوم، أهم 10 فتاوى أصدرها الدكتور شوقى علام خلال استضافته في حلقات سابقة من البرنامج.



