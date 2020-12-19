أخبار التكنولوجيا.. جوجل متهمة بالتجسس على دردشات واتساب الخاصة.. سامسونج تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Galaxy S21

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو الآتي:
كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، ستستغنى عن كلمات السر بدءا من العام القادم 2021، عند الدخول على مواقعها وخدماتها المختلفة، وذلك فى خطوة منها لتفادى الهجمات الإلكترونية المتكررة.
يترقب مالكو هواتف سامسونج Samsung الرائدة التي تم إطلاقها خلال العام الجاري حاليا، الحصول على واجهة المستخدم الأحدث One UI 3.0، المستندة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، ولكن في هذه الأثناء حصلت بعض الهواتف القديمة من العام الماضي عليها والتي لم تتلق بعد الإصدار الأقدم One UI 2.5.
شهدت عملة البيتكوين ارتفاعا كبيرا في قيمتها السوقية يوم الأربعاء الماضي، حيث تخطت حاجز 20 ألف دولار أمريكي لأول مرة في تاريخها، فقد جرى تداول العملة المشفرة بزيادة قدرها 7.14%، مما رفع سعرها إلى نحو 20,624 دولار أمريكي، مما رفع مكاسبها حتى الآن إلى أكثر من 180%، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين.
تتميز أجهزة اللاب توب بطول عمرها النسبى الذى يستمر أحيانا لأكثر من 4 أو 5 سنوات، الأمر الذى يشجع العديد من المستخدمين على عدم شراء لاب توب جديد لفترة من الوقت والاعتماد على الأجهزة التى يمتلكونها، ولكن هناك عددا من العوامل التى تجعلك تفكر فى شراء لاب توب جديد والاستغناء عن جهازك الحالى.
يساعدك تنزيل برنامج Snaptube الأصلى لهواتف اندرويد على تحميل الفيديوهات التي يتم نشرها على المنصات أو المواقع عبر الإنترنت بسهولة، حيث تقيد بعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وفيسبوك مستخدميها من تحميل الفيديوهات المشاركة عبرها، ويبحث بعض المستخدمين عن برنامج تحميل فيديو من أي موقع، لذا يمكنك تنزيل برنامج Snaptube، لأداء هذه المهمة الصعبة.
فتحت شركة سامسونج Samsung، باب الحجز المسبق لسلسلة هواتفها المنتظرة Galaxy S21، حيث كشفت الشركة الكورية الجنوبية على موقعها الرسمى على الإنترنت، أن بإمكان الأشخاص بالصين دفع مبلغ 100 يوان صيني (أي حوالي 15 دولارا) كمقدم حجز، على أن يتم خصمها لاحقًا من السعر النهائي.
تعتبر لعبة فورتنايت Fortnite واحدة من أشهر ألعاب الفيديو وأفضلها، وعلى الرغم من أن اللعبة واجهت هجوما شرسا من قبل شركتى جوجل وأبل فى الفترة الأخيرة من على متجريهما بسبب اختلاف على نسبة الرسوم فى متجرى التطبيقات، إلا أنه يمكن للاعبين تحميل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب الخاصة بهم.
تواجه شركة جوجل Google، ضربة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب ممارساتها الإعلانية عبر الإنترنت، بعد أن أعلن المدعي العام عن مكافحة احتكار لتقنية إعلانات الشركة التي ساعدتها استخدام سلطتها الاحتكارية للتحكم في أسعار الإعلانات.
كشفت تسريبات عددا من المواصفات التى سيأتى بها هاتف Redmi Note 9T عملاق الفئة المتوسطة، والذى من المقرر أن تطلقه شركة شاومى الصينية خلال الأسابيع القادمة، بعدما تم اعتماده من عدد من وكالات الهواتف فى الصين.
أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إطلاق الإصدار المستقر من واجهة المستخدم التابعة لها ColorOS 11، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، في شهر سبتمبر الماضي، والآن، تطلق الشركة الصينية واجهتها الأحدث إلى لأحد هواتفها الذكية الرائدة.