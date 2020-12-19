أخبار التكنولوجيا.. جوجل متهمة بالتجسس على دردشات واتساب الخاصة.. سامسونج تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Galaxy S21

شهدت

عملة البيتكوين

ارتفاعا كبيرا في قيمتها السوقية يوم الأربعاء الماضي، حيث تخطت حاجز 20 ألف دولار أمريكي لأول مرة في تاريخها، فقد جرى تداول العملة المشفرة بزيادة قدرها 7.14%، مما رفع سعرها إلى نحو 20,624 دولار أمريكي، مما رفع مكاسبها حتى الآن إلى أكثر من 180%، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين.