تطهير وتسليك خطوط الصرف بدسوق ورفع مياه الأمطار بـ بيلا في كفر الشيخ.. صور

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، بإشراف ومتابعة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق.





كما شهدت عدد من قرى مدينة بيلا - أيضًا - رفع مياه الأمطار، بإشراف ومتابعة أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، ونواب رئيس المدينة.





وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف في كل مراكز ومدن المحافظة ، لمواجهة موسم الشتاء، من ارتفاع مناسيب المياه، والضغط على شبكات الصرف الصحي.





كما شدد محافظ كفر الشيخ على تصريف الأمطار سواء على مجاري مائية أو شبكة الصرف الصحي، في إطار توجهات الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها.