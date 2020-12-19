أحمد عدوية: الموسيقار محمد عبد الوهاب قالي صوتك حلو حافظ عليه

قال احمد عدوية اننى كنت فى استديو 46 بالتليفزيون والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قالى صوتك حلو وحافظ عليه ، وانه يحب اغنية خضر العطار منه.





واضاف عدوية خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، ان الملحن الكبير بليغ حمدى يحبنى جدا والحانه رائعة وانا اعشقه جدا ، و لحن ليا اكتر من اغنية زى ياختى سملتين وبنج بُنج واغنية حزينة اسمها القمر مسافر .





فيما قالت زوجته، ان عدوية غنى لى يا اختى كملتين من الحان بليغ حمدى فى حفل الخطوبة بتاعنا ، كما اهدانى يا بنت الحتة و الدور الاولنى واغنية اخرى اغانى .