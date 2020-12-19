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أخبار البلد

كيلو البط بـ 18 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:21 ص
أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
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شيماء مجدي
يقدّم موقع "صدى البلد" خدمة أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميًا، ومن بينها أسعار الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، السبت 19-12- 2020.


تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 20 و21 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و30 جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدي فوصل إلى 36 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الأمهات من 16 إلى 17 جنيها.


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 3 و3.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 3 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.


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وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 27 و30 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت 31 جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 و41 جنيها.


 بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 12 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر 13.50 جنيه، والبط البكينى 7 جنيهات، وكيلو لحم البط المولار يصل إلى 27 جنيها، أما لحم البط الفرنساوى فيصل إلى 18 جنيها، أما كيلو لحم بط المسكوفى فيسجل 30 جنيها، بينما يسجل لحم المولار 22.50 جنيه.


وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر يوم 16.50 جنيه، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.


يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويًا.
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