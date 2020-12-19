ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ندوة بثقافة أسيوط لمناقشة كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:20 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني، شهد قصر ثقافة ديروط بالتعاون مع الجمعية المصرية للباحثين العلميين وقطاع التدريب الضريبي، ندوة تثقيفية بعنوان "كيفية تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا" حاضرها أحمد عبدالوهاب مدير إدارة التدريب الخارجي بقطاع التدريب بمصلحة الضرائب، والذي تناول الحديث حول أهمية تقديم الإقرار الضريبي وكيفية التعامل مع الموقع الإليكتروني والتقديم إلكترونيا، كما ناقش محمد علاء بجهاز مكافحة التهرب الضريبي بأسيوط العقوبات التي تقع على الشخص الذي لا يقدم الإقرار الضريبي، واختتم اللقاء بمناقشة الحضور حول الأسئلة الشائعة في دور الدولة في الحد من مشكلة التهرب الضريبي. 

نظم نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر سلسلة من المحاضرات التثقيفية تحدثت علياء الشريف خلاها عن تعريف نادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر وما يقدمه من خدمات متاحة للجمهور كما تناولت الحديث حول مفهوم التكنولوجيا الحديثة وأثرها في المجتمع.

أعد بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل محاضرة عن أهم أعمال الأديب عباس العقاد "عبقرية السيد المسيح"، حاضرها يحيي عبد الصبور، وقدم رؤية جوهرية حول ما تناوله العقاد من التحليل والتعليل، تلك الظاهرة الفريدة في العالم الإنساني ظاهرة دعوة النبوة التي قادته المقارنة الطويلة بين الديانات إلى التأكيد بأن منشأها الأول هو مدن القوافل، وتصدى العقاد في كتابه لقضية هامة هي قضية الشك في وجود السيد المسيح، ويقف العقاد في فصل آداب حياة عند الأقوال التي جاءت على لسان السيد المسيح في مجال التوصية والوعظ، فلا يرى فيها ما ينكر أو يستغرب، إذ الغرض الذي يرمي إليه المسيح منها تطهير النفس وتنزيهها واجتثاث ما تنطوي عليه من جذور الشر وبذور الفساد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحبس حال تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الأطباء تنظم ندوة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني 9 نوفمبر

ضم الاقتصاد غير الرسمي.. حفظ الحق الضريبي للدولة.. النواب يعددون مزايا تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الاقتصاد المصري

وزير المالية: مصر تمضي بخطى ثابتة على طريق الإصلاح الضريبي

ترشيحاتنا

محمود حميدة يبوح بأسراره لوفاء الكيلاني.. كنت بعزق 6 قراريط في الغيط لوحدي واشتغلت تاجر مواشي.. ويكشف تفاصيل ارتباطه بزوجته

البطاطس تسجل 4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 19 - 12 - 2020

خالد الصاوي يرفض طلبا لـ أبلة فاهيتا على الهواء ويكشف سبب فصله من المدرسة

صندوق النقد الدولي يمنح مصر 1.67 مليار دولار

شوبير: حالات كورونا في المقاولون العرب قبل مواجهة النجم الساحلي

وليد ماهر: تم عمل مسحات للاعبي منتخب الشباب في معمل خاص والنتيجة سلبية.. فيديو

Advertisements

قانون المعاشات الجديد.. احذر 6 حالات للحرمان من المعاش

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

آيات الرزق في الثلث الأخير قبل الفجر.. بـ33 آية قرآنية لن يعرف الفقر طريقك

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

دعاء زيارة الميت في ذكرى وفاته من 5 كلمات.. يحشره مع المتقين وأصحاب اليمين

أخبار الفن.. زوجة عدوية تكشف حقيقة الاعتداء عليه جنسيا.. ونجوم الفن في حفل دير جست

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم قرار الفيفا.. حسام حسن يفتح النار على أبو ريدة.. وأمير مرتضى يهنئ مجاهد برسالة مثيرة

راجل 100 %.. زوجة عدوية تبكي على الهواء وترد بالمستندات حول الحادث الشهير.. شاهد

أمير مرتضى عن تعيين أحمد مجاهد: هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد إياه

خالد الصاوي يرفض طلبا لـ أبلة فاهيتا على الهواء ويكشف سبب فصله من المدرسة

18 دعاء بعد الصلاة مستجاب لقضاء الحوائج والفرج والرزق الواسع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلايا سامة في الدماغ.. خطورة النوم المتقطع في رفع نسب الزهايمر

هيونداي تطور محرك تيربو جديدا لطرازات N Line الرياضية.. صور

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو