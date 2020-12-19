ندوة بثقافة أسيوط لمناقشة كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني، شهد قصر ثقافة ديروط بالتعاون مع الجمعية المصرية للباحثين العلميين وقطاع التدريب الضريبي، ندوة تثقيفية بعنوان "كيفية تقديم الإقرار الضريبي الكترونيا" حاضرها أحمد عبدالوهاب مدير إدارة التدريب الخارجي بقطاع التدريب بمصلحة الضرائب، والذي تناول الحديث حول أهمية تقديم الإقرار الضريبي وكيفية التعامل مع الموقع الإليكتروني والتقديم إلكترونيا، كما ناقش محمد علاء بجهاز مكافحة التهرب الضريبي بأسيوط العقوبات التي تقع على الشخص الذي لا يقدم الإقرار الضريبي، واختتم اللقاء بمناقشة الحضور حول الأسئلة الشائعة في دور الدولة في الحد من مشكلة التهرب الضريبي.





نظم نادى تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر سلسلة من المحاضرات التثقيفية تحدثت علياء الشريف خلاها عن تعريف نادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر وما يقدمه من خدمات متاحة للجمهور كما تناولت الحديث حول مفهوم التكنولوجيا الحديثة وأثرها في المجتمع.



