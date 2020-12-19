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فن

الرجل الذي باع ظهره كامل العدد بمهرجان قرطاج

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
شهد حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية تكريم الفنان الكبير عبد العزيز مخيون عن مجمل الأعمال التي قدمها في مسيرته الفنية.

ورفع فيلم "الرجل الذي باع ظهره" لكوثر بن هنية لافتة كامل العدد خلال عرضه بقدرة استيعابيه 30% وفقا لتعليمات وزارة الصحة التونسية.

الفيلم كان من المشاريع المميزة المشاركة في منصة الجونة السينمائية، والذي تم انتقاؤه ضمن الاختيارات الرسمية للدورة الـ77 المقبلة لمهرجان فينيسيا السينمائي، والتي يُفترض أن تُقام في الفترة ما بين 2-12 سبتمبر 2020.

يتتبع الفيلم رحلة سام علي، السوري المُهاجر إلى لبنان هربًا من الحرب في سوريا، وآملًا في الالتحاق بحبيبته في باريس، عالقًا في لبنان، بلا أي وثائق سفر، يرتاد سام افتتاحات المعارض الفنية في بيروت ليتناول الشراب والطعام، لينتبه له فنان أمريكي معاصر، ليتعاقد معه ويغير مسار حياته.

كما تم تكريم الراحل الشاذلي القليبي أحد رموز الثقافة في تونس والذي يعتبر أيضا أحد مؤسسي مهرجان أيام قرطاج السينمائية وتسلمت زوجته الجائزة وشكرت القائمين على المهرجان.

مهرجان أيام قرطاح السينمائي لأول مرة لم يشهد عرض فيلم الافتتاح بل اختار القائمين على المهرجان تقديم 6 أفلام قصيرة دفعة واحدة لتعرض في افتتاح المهرجان نظرا للأوضاع الصعبة التي تسببت في قلة عدد الأفلام السينمائية الجديدة.

وسوف يشهد المهرجان عرض 120 فيلمًا تقدم في 16 قاعة عرض، منها 35 فيلم قصير، و14 فيلم تم تكريمه في مهرجان أخرى، و34 فيلم طويل، وعدد من أفلام سينما المدارس.

وقد أكد إبراهيم اللطيف المدير الفني لأيام قرطاج السينمائية أن الدورة الحالية للمهرجان والتي تأجلت عدة أسابيع بعدما كان من المقرر أن تقام في شهر نوفمبر الماضي سوف تغيب عنها المسابقات الرسمية، وسوف يتم فرض بعض الإجراءات الصحية الصارمة حفاظا على زوار وضيوف المهرجان.

كما أشار إبراهيم اللطيف أن أيام قرطاج سوف يشهد العروض الأولى لأفلام سينمائية من العالم العربي وكذلك من قارة إفريقيا، وأنه سوف تقام العديد من الندوات الخاصة والسهرات للزوار خلال فعاليات الدورة الاستثنائية للمهرجان.
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