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توك شو

محمود حميدة: أول كلمة نطقتها وأنا عندى 5 شهور كانت جحش

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:40 ص
محمود حميدة
محمود حميدة
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حمزة شعيب
حل الفنان محمود حميدة، ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى  مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "DMC"، للحديث عن أسرار من حياته لأول مرة وكواليس أعماله الفنية.

وقال حميدة خلال حواره، :"تربية المدن تختلف عن تربية القري فعندما كنت في سن الحادية عشرة كنت حينها لا أعد طفلا كما هو معتاد في المدن وبالمناسبة أنا أتذكر  أشياء منذ كنت فى عمر السنتين".

وأردف:" أتذكر أن أول كلمة نطقت بها وأنا فى عمر الخمس أشهر (جحش)، حيث كانت عمتى زينب دائما ماتحملنى لننظر إلى حوش البهائم وكانت تشير للجحش الصغير وتردد اسمه أمامى حتى نطقت كلمة جحش قبل بّابّا و مّامّا". 

 ونوه بإنه بدأ العمل في التجارة وهو في سن التاسعة، مردفا:" تاجرت فى الكثير من الأشياء وقبل خوضى أى عملية كنت أقوم بدراستها جيدا مثل تجارة الحبوب أو المواشى".

وأوضح:" أتذكر أننى كنت أنزل لسوق المواشى للتجارة، وكانت كلمتى لا يستطيع أحد تكسيرها، فكنت (معلم كبير)، وحينها كان عمرى وصل الحادية عشرة" .
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