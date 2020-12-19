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رياضة

الحمد لله.. كهربا يشارك جمهوره باحتفاله بهدفه في شباك المحلة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا صورة جديدة  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر محمود كهربا في الصورة محتفلا بهدفة الثاني وعلق علي الصورة قائلا : Ni Ni Ni 🦅⚡ +3 الحمد لله دائما

أحرز الأهلي الهدف الثاني فى شباك غزل المحلة ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب السلام في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 79 عن طريق كهربا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 49 عن طريق محمد شريف بعد تمريرة رائعه من علي معلول ليتوغل ويراوغ حارس مرمى غزل المحلة ويسددها بإتقان لتسكن الشباك .


وبدأ لاعبو الأهلي المباراة بالضغط القوي على حاملي الكرة من لاعبي فريق غزل المحلة .

وفي الدقيقة الـ 4 مرر محمود كهربا لاعب فريق الأهلي إلى محمد شريف المنطلق في تجاه منطقة جزاء المحلة ولكن الكرة كانت طويلة للغاية فوصلت الكرة إلى الحارس محمد البشبيشي.

وانفرد كهربا بمرمي غزل المحلة بعد تمريرة ولا اروع من محمد شريف ليسددها بإتقان لتمر بجوار القائم الايمن فى الدقيقة الـ10

واضطر المدير الفني لـ غزل المحلة بالدفع بـ جلال العقدة بدلا من فتحي مبروك للاصابه فى الدقيقة 19 .
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