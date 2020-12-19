ترامب يبحث مع بن زايد اتفاقات التطبيع مع إسرائيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، وهنأه على التقدم المحرز في تطبيق اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.





وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، برعاية أمريكية في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، تلاها في 23 أكتوبر الماضي، حيث أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.









كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الجاري، عن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية.



