وليد ماهر: تم عمل مسحات للاعبي منتخب الشباب في معمل خاص والنتيجة سلبية.. فيديو

قال وليد ماهر المتحدث باسم منتخب الشباب، إن ما حدث في مباراة ليبيا في السابق يتكرر مرة ثانية ويصاب عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن عدد اللاعبين المصابين 16 لاعب حتي الآن.





وأضاف «ماهر» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أنهم قاموا بعمل مسحة سريعة النتيجة لفيروس كورونا المستجد في معامل متخصصة ومعتمدة وكانت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين.





وتابع المتحدث باسم منتخب الشباب أن المباراة تم إلغائها من قبل رئيس اللجنة الطبية وليس من قبل حكم أو غيره بعدما تم تغيير نتيجة المسحات الطبية من سلبية إلي إيجابية.





ومن جانبه قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي كان من المفترض اقامتها اليوم وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.



