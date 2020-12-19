ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وليد ماهر: تم عمل مسحات للاعبي منتخب الشباب في معمل خاص والنتيجة سلبية.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال وليد ماهر المتحدث باسم منتخب الشباب، إن ما حدث في مباراة ليبيا في السابق يتكرر مرة ثانية ويصاب عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن عدد اللاعبين المصابين 16 لاعب حتي الآن. 

وأضاف «ماهر» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أنهم قاموا بعمل مسحة سريعة النتيجة لفيروس كورونا المستجد في معامل متخصصة ومعتمدة وكانت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين.

وتابع المتحدث باسم منتخب الشباب أن المباراة تم إلغائها من قبل رئيس اللجنة الطبية وليس من قبل حكم أو غيره بعدما تم تغيير نتيجة المسحات الطبية من سلبية إلي إيجابية.

ومن جانبه قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب المتواجدة حاليا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي كان من المفترض اقامتها اليوم وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.

في الوقت نفسه أرسل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد احتجاجا مماثلا باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبا إعادة المباراة للأسباب نفسها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منتخب مصر للشباب بتونس: مسحة أخرى لأعضاء البعثة بعد الاشتباه في إصابات بكورونا

متحدث منتخب الشباب: لاعب واحد ظهرت عليه أعراض كورونا رغم إيجابية المسحات

بعد إصابته بكورونا.. منتخب الشباب ينفي حجز ربيع ياسين في أحد مستشفيات تونس

حاجة غريبة| متحدث بعثة المنتخب: إصابتان جديدتان بـ كورونا فى صفوف الشباب

اللجنة الطبية للكاف تجتمع لحسم مصير مباراة منتخبي مصر وتونس للشباب

رسميا.. طبية الكاف توافق على إقامة مباراة منتخبي مصر وتونس للشباب

ترشيحاتنا

حسام حسن: أبوريدة محسوب على الكرة المصرية ولم يخدمها عكس رجل المغرب

مدرب تونس: لا نمانع إعادة مباراة منتخب مصر حال موافقة كاف

أسعار الذهب في مستهل التعاملات.. عيار 21 يسجل 822 جنيها

هل تحسب عدة الأرملة بالتاريخ الهجري أم الميلادي.. الإفتاء ترد

قانون المعاشات.. 4 شروط لحصول الموظف على بدل بطالة بعد انتهاء عمله

القومى للطفولة يكشف الحالة النفسية لـ طفل المرور: مدلل ويستغل وظيفة والده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقن مضروبة.. فضيحة مستشفى على الهواء أثناء إعطاء لقاح كورونا للممرضين | فيديو

الأكثر خطورة.. قمر صناعي جديد يمكنه اختراق المباني وتصوير الغرف

5 غرف وأسطح من اللؤلؤ.. شاهد عرض قلعة أثرية من القرن الـ18 للبيع | صور