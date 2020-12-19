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منوعات

4 أخطاء تقع فيها العروس عند اختيار فستان الزفاف

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:44 ص
فستان الزفاف
فستان الزفاف
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عزة عاطف
على الرغم من أن التسوق لشراء فستان الزفاف أمر مثير، إلا أنه قد يكون أيضًا مرهقًا، خاصة إذا لم تكن العروس على دراية بهذه العملية.

تحدث موقع إنسايدر إلى مصممة فساتين الزفاف «بنينا تورناي» حول أكبر الأخطاء التي ارتكبتها العرائس عند تصميم أو التسوق لشراء فساتين أحلامهن.

أخبرت تورناي موقع Insider أن جلب الكثير من الأشخاص للمساعدة في التسوق وعدم المرونة في التجربة والشراء قد يؤدي إلى وقوع العرائس في العديد من المشاكل.

مشاهدة فساتين أخرى بعد الشراء

وتعتقد أيضًا الخبيرة أن الاستمرار في النظر إلى الفساتين الأخرى بعد العثور على الفستان الذي تفضلينه يعد خطأً كبيرًا.

تعدد المرافقين للعروس

كما أن آراء الآخرين حول الفساتين لا ينبغي أن تطغى على آرائك، فهي غريزة عند الكثير من الناس تتمثل في أخذ مجموعة كبيرة من الأصدقاء أو أفراد الأسرة معهم أثناء تسوقهم لشراء فستان زفافهم.

لكن هذا غالبًا لا يكون مثمرًا كما تعتقد العروس وفقًا لتورناي، إذ يمكن أن يؤدي إلى إرباك العروس، فإذا كان الوفد المرافق لك لا يعجبهم الفستان الذي تحبيه، فقد يغير هذا رأيك ولا تقتنيه، مما قد يجعلك تشعر بخيبة أمل أثناء التسوق، وفي يوم زفافك".

التمسك بذوق معين دون مرونة

قد لا تعثر العرائس اللواتي لا يتمتعن بعقل منفتح على الفستان المثالي، حتى إذا كانت لديك فكرة قوية عن الأسلوب الذي تعتقدين أنه يعجبك، فلا يزال من المفيد تجربة بعض الفساتين المنافية لذوقك، خاصة إذا أوصاك استشاري الصالون أو المصمم بذلك.

غالبًا ما تبدو الفساتين مختلفة عليك عما تبدو عليه في العارضات، لذلك قد تتفاجئين بمدى إعجابك بأسلوب كنت تعتقدي سابقًا أنك ستكرهينه.

التسوق لفستان الزفاف "رحلة لن تتكرر"

قد تكون العملية مرهقة بسبب كثرة الخيارات والطبيعة الباهظة لفساتين الزفاف، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب أن تستمتعِ بها.

وقالت تورناي عن التسوق لفساتين الزفاف: "يجب أن تكون هذه أفضل رحلة تسوق في حياتك كلها". "فقط استرخي واستمتعي باللحظة".
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