خبير: الشبكة القومية للطرق أحدثت طفرة غير مسبوقة في انخفاض معدلات الحوادث

قال المهندس جمال عسكر خبير هندسة الطرق، إن الشبكة القومية للطرق أحدثت طفرة غير مسبوقة في انخفاض معدلات الحوادث وانخفاض معدلات الانبعاثات الكربونية وانخفاض استهلاك الوقود، وانخفاض استهلاك السيارة نفسها، لأن تسهيل انتقالات النقل الجماعي جعلت الناس تركت سيارتها واستخدمت النقل الجماعي.





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الإسبوع" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الشبكة القومية للطرق بدأت من منتصف 2014 وكان من المفترض أن تنتهي بنهاية 2019، حيث تم ضخ 8 آلاف و78 أسفلت جديد بالمواصفات الأمريكية، وهو ما نقل مصر من المنصة 114 للمنصة 28 بمقياس جودة الطرق.





ونوه إلى أن قبل شبكة الطرق الجديدة مصر فقدت أكثر من 19 ألف سيارة ، ومعدلات إصابات 80 ألف إصابة بين عجز خفيف ومتوسط وكلي، ما أدى إلى فقد الدولة 30 مليار جنيه.





وأشار إلى أن الدولة تضخ الكثير من المحاور والشرايين الطولية والعرضية، وأتوقع بنهاية 2020 مصر تصل للمرتبة 22 على مقياس جودة الطرق على مستوى العالم، وفقًا لمواصفات ومعايير عالمية".