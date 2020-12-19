اللجنة الطبية لمونديال كرة اليد: إجراء أكثر من 30 ألف تحليل pcr خلال البطولة

قال حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لمونديال كرة اليد، إن لأول مرة سيتم إقامة بطولة كأس العالم في تواجد زباء عالمي، معقبا: سيتم وضع كل المنتخبات في فندق واحد وسنمنع الخروج والدخول خلال فترة تواجدهم في مصر".



وأكمل "خميس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج ة"خبر اليوم" المذاع على قناة "أون اي"، هناك خطة طبية تم وضعها وعرضها على 32 دولة وكل الدول وافقوا عليها، معقبا: الدول المشاركة أبدوا أعجابهم بالخطة الطبية.



وأضاف، أن الخطة يتم تطبيقها من قبل وصول المنتخبات إلى مصر، حيث سيتم حجر المنتخبات قبل مغادرتهم للبلاد بـ 4 أو 5 أيام، بالإضافة إلى تحليل بي سي أر لكل اللاعبين والفنيين.



وتابع: سيتم تطبيق نظام الفقاعة على كل المنتخبات، معقبا: سيتم إجراء أكثر من 20 أو 30 تحليل بي سي أر خلال البطولة في مصر.



واسترسل: المتطوعين وعمال الاستاد سيتم حجرهم مع المنتخبات خلال فترة البطولة، ونأمل أن لا يتم اختراق هذا النظام، منوها: هناك أكثر من 5 غرف للعزل داخل الفنادق الخاصة بالمنتخبات.





