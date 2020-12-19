زوجة عدوية: زوجي بيعشق المانجو الهندي ويشتري ملابسه من باريس

قالت لوسي زوجة الفنان أحمد عدوية، أن زوجها من عشاق المانجو الهندي ودائما يخرج يشتريها من الأسواق، مشيرة إلي أنه كان يشتري ملابسه في شبابه من باريس.





واوضحت خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس تقديم الاعلامي عمرو الليثي، أنه كان يربي بغبان ويضع له الطعام ولكن في يوم ذهب عدوية للعمل تأخر وتعرض للخطر، وكان البغبغان (بيصوت عليه) لإحساسه بتعرض عدوية لمشكلة.





وأكدت، أن زوجها تعرض لاذي كبير عندما وضع له مادة مخدرة في مشروب ولم يتعرض لاعتداء جنسي كما تم التروج لذلك.



