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رياضة

أحمد مجاهد: منتخب الشباب نواة للمشاركة بأولمبياد 2024 ولن يتم تسريحهم

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:20 ص
أحمد مجاهد وهاني
أحمد مجاهد وهاني ابو ريدة
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محمد رشاد
قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تم اختيارها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم  "فيفا" لإدارة اتحاد الكرة المصري، إنهم مستمرون في عملهم حتى 31 يناير المقبل.

وأضاف مجاهد، في مداخلة ببرنامج الحكاية على قناة أم بي سي مصر:"نتواصل مع كل أجهزة الدولة المصرية ووزارة الرياضة والجهات المعنية للخروج بشكل مُرضٍ، فنحن مقبلون على ذكرى 100 سنة لاتحاد الكرة وسيكون أفضل وجود مجلس حينها".

وأشار رئيس اللجنة الثلاثية التي تم اختيارها من قبل "فيفا"، إنه لن يتم (تسريح) منتخب الشباب لكونه نواة المنتخب الذي سيُشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2024، مضيفًا:"تواصلت مع بعثة المنتخب في تونس والقرار بخصوص مباراة تونس لم يُحسم حتى الآن وتقدمنا باحتجاج حتى لو تطلب الأمر التصعيد للمحكمة الدولية".

واسترسل مجاهد:"اللجنة السابقة كانت بصدد تكوين الروابط لذا سيتم دعوة الأندية في الدوري الممتاز في البداية ثم أندية القسمين الثاني والثالث لانتخاب رابطة كل منهما لتولي شئون كلا المسابقتين".

وأتم رئيس اللجنة الثلاثية تصريحاته، بالإشارة إلى أن توجيه الشكر للجنة الخماسية التي كانت تُدير اتحاد الكرة لم يكن قرارًا مفاجئا لمن يعلم ببواطن الأمور.

وكان من المقرر أن يلتقي منتخب الشباب نظيره التونسي اليوم الجمعة في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في موريتانيا.
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