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توك شو

محاميها: سيدة الكرم رفضت كافة محاولات التصالح والتنازل عن حقها.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
سيدة الكرم
سيدة الكرم
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محمد حليم قنديل
قال المستشار إيهاب رمزي محامي سعاد ثابت المعروفة باسم «سيدة الكرم»، إن موكلته صمدت أمام كافة الضغوطات من أجل التصالح ورفضت الصلح نهائيا وتم المرافعة في هذه القضية أمام المحكمة أكثر من مرة.

وتابع «رمزي» خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن "سيدة الكرم" شعرت بالاحباط الشديد بعد تبرئة المتهمين في القضية.

وأوضح أن النيابة أصدرت بعد ذلك قرار بحفظ الأوراق بعد أن تشككت في الدليل القائم على هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه قدم تظلم لمحكمة الجنايات التي ألغت قرار الحفظ وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأكدت أن الأدلة كافية لذلك.

ولفت إلى أنه بعد ذلك بدأت مرحلة المحاكمة، وبدأت القضية تتداول في أكثر من محكمة وأحيلت لأكثر من دائرة وأعتذر عنها أكثر من مستشار بعدما استشعر الحرج، وفي النهاية صدر الحكم بحبسهم غيابيا  10 سنوات، وأمرت المحكمة بضبط المتهمين من ذات الدائرة التي أصدرت حكم البراءة.

وواصل أن المتهمين طعنوا في الحكم وحددت لهم جلسة، والمحكمة استمعت لمرافعة وحجزت القضية للحكم، ثم صدر الحكم بالأمس ببراءة جميع المتهمين.

ونوه إلى أن المحكمة حتى الآن لم تودع حيثيات الحكم، لافتا إلى أن تحرك النيابة العامة السريع بدراسة أوجه الطعن على الحكم، أثلج الصدور بعد حالة الإحباط التي أصابت المجتمع.
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