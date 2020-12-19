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فتاة ميت غمر.. تفاصيل حبس 7 متهمين بالتحرش

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:18 ص
صدى البلد
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عادل نصار
عرضت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي، مساء أمس الجمعة، قرار النيابة العامة بحبس 7 متهمين لتحرشهم بفتاة في ميت غمر بالدقهلية

وخلال البرنامج قالت عبد الكريم، إنه ذكرت النيابة العامة في بيان لها، أنها تلقت إخطارا يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري بشكوى فتاة استمعت إلى شهادتها حول ملاحقة سبعة فتيان لها خلال سيرها بطريق عام بمنطقة (ميت غمر)، وملامستهم جسدها ومواطن عفتها وإثارة المارة ضدها.

وأضافت أن النيابة العامة، أكملت بيانها قائلة : "هربت الفتاة إلى مقهى لتفاديهم، ولما خرجت منه ظنا منها انصرافهم فوجئت باستمرار تتبعهم لها ومواصلة التعدي عليها فتوارت بمعرض للسيارات ساعدها مالكه بتدبير وسيلة لنقلها إلى محل إقامتها".
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