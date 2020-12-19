محمود حميدة يبوح بأسراره لوفاء الكيلاني.. كنت بعزق 6 قراريط في الغيط لوحدي واشتغلت تاجر مواشي.. ويكشف تفاصيل ارتباطه بزوجته

حل الفنان محمود حميدة ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلانى مقدمة برنامج "السيرة" والمذاع عبر قناة "DMC"، للحديث عن أسرار من حياته لأول مرة وكواليس أعماله الفنية، ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز تصريحات:





وعن أرتباطه بزوجته قال، انا أول ما شوفت سوسو حسيت ان هي دي الست الوحيدة اللي ممكن تتجوزني وهو ده النصيب والصدفة رغم انه كنت لا انوي الإرتباط في هذا التوقيت".





وتابع الفنان محمود حميدة: "هناك مشاهد كثيرة تدور فى ذهنى أثناء عملى فى الحقل فأتذكر أننى كنت بعزق ست قراريط لوحدى فى الغيط وقدامى كان اربع أو خمس فلاحين يعزقوا زيهم، وفى مقابل ذلك كنت أتذكر جدتى والدة أمى وهى تجلس على السفرة وتأكل بالشوكة والسكينة، وكيف كانت تقشر البرتقالة بالشوكة والسكينة".





وقال حميدة خلال حواره، :""أنا لا أستوحش بدون أحد ولو اشتقت لأى شخص أستحضره فى ذهنى حتى الأموات ، واسمى بالكامل محمود حميدة حسن محمود حميدة، ومحمود حميدة هو اسم مركب وكان نفس اسم جدى وكانت عائلتى تدعى عقل".





وأردف:" أتذكر أن أول كلمة نطقت بها وأنا فى عمر الخمس أشهر (جحش)، حيث كانت عمتى زينب دائما ماتحملنى لننظر إلى حوش البهائم وكانت تشير للجحش الصغير وتردد اسمه أمامى حتى نطقت كلمة جحش قبل بّابّا و مّامّا".





وقال حميدة خلال حواره:" إنه بدأ العمل في التجارة وهو في سن التاسعة، مردفا:" تاجرت فى الكثير من الأشياء وقبل خوضى أى عملية كنت أقوم بدراستها جيدا مثل تجارة الحبوب أو المواشى".



