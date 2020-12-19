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أخبار العالم

نتطلع لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا.. مكتب بشار الأسد يعلق على تولي بايدن الرئاسة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
علقت المستشارة الخاصة لمكتب الرئيس السوري، بشار الأسد، بثينة شعبان، على تولي الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة. 

وقالت شعبان في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية أمس: "نتطلع إلى كيف ستكون سياسية الإدارة الأمريكية الجديدة، والأهم هو انسحاب القوات الأمريكية من سوريا".

وأضافت: "لا نتوقع الكثير من الإدارة الجديدة فمنطقتنا عانت من الإدارتين الديموقراطيين والجمهوريين"، معتبرةً أن العلاقة بين سوريا وروسيا مختلفة عن علاقة بعض الدول مع الولايات المتحدة.
 
وأشارت المسئولة السورية إلى أن روسيا تتوقع استمرار تركيا بسحب قواتها من النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت: "ليس هناك أي ثقة بما يمكن أن يقوم به إردوغان ولكننا نتابع ما يجري على الأرض".

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