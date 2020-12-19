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فن

رقصت على أنغام مليونير مليونير.. نيللى كريم أفضل ممثلة دراما في حفل دير جست

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
نيللى كريم
نيللى كريم
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نبيل العدوى
على أنغام أغنية مليونير مليونير حصدت النجمة نيللي كريم جائزة أفضل ممثلة كوميدية في الدراما عن مسلسل "بـ100 وش"، من مؤسسة دير جيست لعام ٢٠٢٠.

كما حصد الفنان خالد النبوى جائزة أفضل ممثل سينما، وحرص على توجيه الشكر للقائمين على حفل دير جست، وأهدى جائزته إلى الفنان الراحل محمود ياسين. 
 
وكرمت إدارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، دينا، عبير صبري وزوجها، الإعلامية لميس الحديدي، رنا سماحة وزوجها، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات. 

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

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