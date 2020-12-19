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منتجة مغربية: افتتاح واشنطن قنصلية بـ "الداخلة" سيجعلها قبلة لأعمال هوليود

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قالت أسماء اكريميش المنتجة والموزعة المغربية، ورئيسة المركز المغربي للسلام والتنمية المستدامة، إن مدينة الداخلة المغربية ستشهد خلال العام المقبل إقبالا كبيرا بشأن عمليات تصوير الأعمال السينمائية.  

وأضافت اكريميش في تصريحات تلفزيونية، أن افتتاح القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة يتيح الكثير من الفرص أمام تصوير الأعمال الأمريكية السينمائية هناك، خاصة أن الخطوة تمثل أهمية كبيرة وسيترتب عليها المزيد من تواجد مجالات استثمارية عدة في المدينة.  

وتابعت ان تصوير الأعمال الأمريكية في الداخلة سيدفع بدوره المزيد من المنتجين لتصوير أعمالهم هناك، خاصة في ظل الجاهزية الكبيرة التي تتمتع بها المدينة.  

وأكملت انه كما أن جغرافيا المدينة والمساحات المتاحة والمناظر الطبيعية، تسمح بتصوير أكبر الأعمال السينمائية هناك، خاصة في ظل توفر كافة الإمكانيات التي تساهم في ذلك.  

وأشارت اكريميش إلى أن جهة المدينة تساهم وتقدم كافة ما يحتاج إليه أصحاب الأعمال خلال عمليات التصوير، وما يضمن لهم سهولة الجوانب الإدارية والتصاريح وكافة الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة بالمغرب.  

وقررت الولايات المتحدة الامريكية افتتاح قنصلية لها في مدينة الداخلة المغربية، عقب إعلان واشنطن اعرافها بسيادة المغرب على الصحراء، في ظل ترقب لاستثمارات بالمليارات في المنطقة.  

 

 وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان انكب منذ فترة على تجهيز الصحراء المغربية ببنى تحتية متطورة، في مقدمتها الطريق السريع بين أغادير والداخلة، وعدد من المدن الأخرى ما يساهم بشكل كبير في تسهيل الحركة بين المدن المغربية، وكذلك تمثل نقطة انطلاق هامة باتجاه الدول الأفريقية.  

وتتميز الداخلة بانفتاحها على منطقة التبادل الحر الإفريقية التي تتوفر على مليار و300 مليون مستهلك.  

 

كما يتابع المغرب بعلاقات قوية تجاريا في إطار اتفاقيات التبادل الحر مع الكثير من الدول، والوضع المتقدم في العلاقة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك العلاقات المغربية الجديدة مع أمريكا اللاتينية وانخراطه في مبادرة الطريق والحزام الصيني".
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