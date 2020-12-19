بعد حصوله على جوائز دولية.. نيويورك تايمز تفضح تزوير مسلسل إذاعي كندي لحياة أحد قيادات داعش

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنها فندت مزاعم شاب كندي شارك في مسلسل إذاعي حائز على جوائز صحفية، بثته الصحيفة، وادعى فيه الشاب بأنه كان أحد قيادات تنظيم "داعش" في سوريا عام 2014.





الشاب الكندي، شيهروز تشودري، ذو الأصول الباكستانية، والذي يعيش مع عائلته في مدينة تورونتو، كان بطل المسلسل الواقعي حول تنظيم داعش تحت عنوان "الخلافة"، حيث تحدث عن مشاركته في العمليات القتالية بسوريا في صفوف "داعش" وارتكابه إعدامات.





وتحدث الشاب عن تفاصيل الإعدامات والفظائع والقتال والأوامر التي قال إنه تلقاها من أميره، وعرض صورا لمن وصفهم بـ"رفاقه" في القتال.





لكن السلطات الكندية التي أجرت تحقيقا معه منذ عام 2016، توصلت إلى الاستنتاج بأن مزاعم الشاب لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد أي دليل على توجهه إلى سوريا، وأن قصته من وحي الخيال.





ووجهت السلطات الكندية تهمة "افتراء خدعة" خاصة بأعمال إرهابية إلى الشاب، وقد يصدر بحقه حكم بالسجن حتى 5 سنوات في حال إدانته. وقال محامي الشاب إنه سيقدم طعنا في القضية.





وبعد مراجعة تفاصيل قصته، تأكدت "نيويورك تايمز" من زيف ادعاءات تشودري حول نشاطه في صفوف "داعش"، مع أنها لم تتمكن من استبعاد الاحتمال النظري لزيارته سوريا بشكل قاطع. لكن بيانات سفره تشير إلى أنه قام برحلات بين تورونتو الكندية ولاهور الباكستانية في صيف 2014، أي خلال الفترة التي ادعى بأنه كان خلالها في سوريا.





وكشفت الصحيفة أن الصور التي قدمها الشاب لإثبات مشاركته في الأعمال القتالية بسوريا كانت منتشرة على الإنترنت من قبل، وأن مزاعمه حول التقاطه تلك الصور لا تتطابق والواقع، حيث كانت إحدى الصور لمصور وكالة "تاس" الروسية للأنباء، على سبيل المثال، وأخرى التقطها نشطاء سوريون. وكانت هناك أيضا مزاعم متضاربة أخرى في قصته.



