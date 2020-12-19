لينا شاماميان على مسرح الزمالك بعد غياب 6 سنوات.. صور

خطفت الفنانة السورية الأرمينية لينا شاماميان قلوب جمهورها المصري بأولى حفلاتها الغنائية بالقاهرة بعد غياب 6 سنوات، احتضنها مسرح الزمالك.





وأخذت شاماميان مسامع الحضور في رحلة غنائية ممتعة لملكوت أغانيها على مدار ساعتين متواصلتين، قدمت خلالها أكثر من 13 أغنية، تنوعت بين القديمة والجديدة، بداية من أشهر أعمالها "لما بدا يتثنى" و"بالي معاك" و"هالأسمر اللون"، مرورا بأغنيات "شام" وآخر العنقود" و"على موج البحر"، كما أضافت لمسة من الغناء باللهجة المصرية بتقديمها رائعة "الحلوة دي"، وأغنيتها الأجدد "هنعيش ونشوف"، التي قدمتها في تتر مسلسل "إلا أنا".





وأسدلت لينا الستار على أولى حفلاتها الجماهيرية في مصر بعد فراق دام مايزيد عن 6 أعوام منذ آخر حفلاته، عبر تقديمها أغنية باللهجة الأرمينية، وطلبت من الجمهور محاولة غناء كلماتها معها، وقبل رن ترحل من المسرح اختارت أن تلبي رغبة الحضور في تقديم أغنية "الحلوة دي" مرة أخرى، التي رافقها الجمهور بالرقص والتفاعل معها، لتكون مسك الختام على الإطلالة المنتظرة للنجمة السورية في القاهرة، عبر حفل شهد إقبال جماهيري حمل لافتة كامل العدد حتى قبل موعد الحفل بأيام.





وأعقبت هذه الحفلة إحياء لينا شاماميان لحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، الذي شاركت في فعاليات مسابقته الرسمية للأفلام الطويلة، عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي Gagarine، حملت اسم "ياترى"، وهي أغنية باللغة العربية من كلماتها وغناها وتتعاون خلالها مع الموسيقار التونسي أمين بوحافة الذي تولى مهمة تلحينها وتوزيعها.









لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية، من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها أربعة ألبومات، "هالأسمر اللون"، و"شامات"، و"غزل البنات"، وطرحت آخر ألبوماتها "لونان" منذ أربعة سنوات، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "تذكري".