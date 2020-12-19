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أخبار العالم

موريتانيا: 10 وفيات و241 إصابة بكورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:06 ص
إصابة بكورونا
إصابة بكورونا
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم ، تسجيل 10 وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بالفيروس منذ مارس الماضي إلى 241 حالة.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية، أن المصالح التابعة لها، سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 241 حالة إصابة بالفيروس في مناطق مختلفة من البلاد، معظمها في العاصمة نواكشوط.

كما تم تسجيل 54 حالة شفاء من الفيروس، مايرفع حالات التعافي إلى 8426 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد شهر مارس الماضي.

وبحصيلة اليوم ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في موريتانيا إلى 12046 حالة، بينها 3356 حالة نشطة، من ضمنها 57 حالة خطيرة.
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