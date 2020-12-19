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أخبار العالم

فريق بايدن يعرب عن قلقه إثر قرار البنتاجون وقف التنسيق معه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:05 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
حذر فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم الجمعة، من المخاطر الناجمة عن غياب التنسيق مع البنتاجون، متهما وزارة الدفاع بوقف تقديم إحاطات للفريق بشأن أنشطتها.

وقال يوهانس أبرهام المتحدث باسم بايدن، إن فريق الرئيس المنتخب قلق بعدما علم بالتعليق المفاجئ لاجتماعات وزارة الدفاع مع الفريق الرئاسي الانتقالي، وهو الذي يحضر لعملية استلام بايدن السلطة من دونالد ترامب يوم 20 من الشهر المقبل.

وردا على تصريح وزير الدفاع بالوكالة بأن تعليق تقديم الإحاطات سببه فترة الإجازات الحالية، نفى المتحدث باسم بايدن أن يكون هناك توافق مع البنتاغون بشأن تأجيل الاجتماعات إلى فترة ما بعد الأعياد.

وكانت الاجتماعات بين إدارة ترامب وفريق بايدن قد انطلقت قبل فترة قصيرة، بعد تأخر بسبب رفض ترامب الاعتراف بفوز بايدن في الانتخابات.
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