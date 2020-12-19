ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

يوسف الشريف ونيللي كريم ويسرا.. أبرز جوائز دير جست في نسخته الـ17

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
شهد حفل جوائز دير جيست في الدورة الـ17 حضورا فنيا ورياضيا مميزا، فضلا عن التواجد الإعلامي الكبير.

وحصد النجم يوسف الشريف جائزة تميز عن دوره في مسلسل "النهاية"، وحصدت ريهام عبد الغفور جائزة التميز عن دورها في حكاية "ربع قيراط"، كما حصدت حنان مطاوع جائزة عن دورها في حكاية "أمل حياتي". 

وعلى أنغام أغنية مليونير مليونير حصدت النجمة نيللي كريم جائزة أفضل ممثلة كوميدية في الدراما عن مسلسل "بـ100 وش"، من مؤسسة دير جيست لعام ٢٠٢٠.

كما حصد الفنان خالد النبوى جائزة أفضل ممثل سينما، وحرص على توجيه الشكر للقائمين على حفل دير جست، وأهدى جائزته إلى الفنان الراحل محمود ياسين. 
 
وكرمت إدارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42.

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، دينا، عبير صبري وزوجها، الإعلامية لميس الحديدي، رنا سماحة وزوجها، الملحن مدين، دارين حداد، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات. 

يوسف الشريف ونيللي كريم ويسرا.. أبرز جوائز دير جست في نسخته الـ17
يوسف الشريف ونيللي كريم ويسرا.. أبرز جوائز دير جست في نسخته الـ17
يوسف الشريف ونيللي كريم ويسرا.. أبرز جوائز دير جست في نسخته الـ17
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عرض حكاية لازم أعيش الختامية لمسلسل إلا أنا لـ جميلة عوض

على السجادة الحمراء.. نجوم الفن يصلون لحفل دير جست.. صور

للفت الأنظار.. أحمد سعد بنظارة شمس بحفل دير جست

نجلاء بدر بفستان مثير في حفل ديرجست.. شاهد

ترشيحاتنا

18 دعاء بعد الصلاة مستجاب لقضاء الحوائج والفرج والرزق الواسع

تعالج 11 مرضا.. تعرف على فوائد ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة على الريق

أخبار الزمالك.. تجديد عقد فرجاني ساسي.. طاقم تحكيم كونغولي لمواجهة بطل تشاد بدوري أبطال أفريقيا

إسماعيل سليم: أطالب الجميع بالتكاتف من أجل الزمالك ودعم باتشيكو واجب

إيطاليا تفرض حجرا صحيا شاملا حتى 6 يناير المقبل

جنوب إفريقيا تعلن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 غرف وأسطح من اللؤلؤ.. شاهد عرض قلعة أثرية من القرن الـ18 للبيع | صور

4 أخطاء تقع فيها العروس عند اختيار فستان الزفاف

فوائد لا تعلمها عن تناول الجزر