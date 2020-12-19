يوسف الشريف ونيللي كريم ويسرا.. أبرز جوائز دير جست في نسخته الـ17

وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، دينا، عبير صبري وزوجها، الإعلامية لميس الحديدي، رنا سماحة وزوجها، الملحن مدين، دارين حداد، على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.



