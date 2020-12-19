يوسف الشريف ونيللي كريم ويسرا.. أبرز جوائز دير جست في نسخته الـ17

شهد حفل جوائز دير جيست في الدورة الـ17 حضورا فنيا ورياضيا مميزا، فضلا عن التواجد الإعلامي الكبير.
وحصد النجم يوسف الشريف جائزة تميز عن دوره في مسلسل "النهاية"، وحصدت ريهام عبد الغفور جائزة التميز عن دورها في حكاية "ربع قيراط"، كما حصدت حنان مطاوع جائزة عن دورها في حكاية "أمل حياتي".
وعلى أنغام أغنية مليونير مليونير حصدت النجمة نيللي كريم جائزة أفضل ممثلة كوميدية في الدراما عن مسلسل "بـ100 وش"، من مؤسسة دير جيست لعام ٢٠٢٠.
كما حصد الفنان خالد النبوى جائزة أفضل ممثل سينما، وحرص على توجيه الشكر للقائمين على حفل دير جست، وأهدى جائزته إلى الفنان الراحل محمود ياسين.
وكرمت إدارة دير جيست في حفلها المقام بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42.